Ciclismo | nuove regole per i grandi giri | meno wild card per gli organizzatori

Ciclismo - l’UCI approva la riforma : quanti cambiamenti dal 2020! Le novità e le nuove regole per le squadre : Era attesa, ed è arrivata: la riforma del Ciclismo pro è stata mandata in porto dal Consiglio Direttivo dell’UCI e dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, con approvazione all’unanimità. Il processo di cambiamento delle due ruote partirà nel 2019 per dispiegarsi in tutto il suo margine operativo nel 2020. Andiamo a vedere quali sono i punti principali di tale riforma. Dal 2020, il calendario sarà sostanzialmente suddiviso in tre ...