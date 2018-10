Ciclismo | il 2019 sarà l’anno decisivo per Gianni Moscon Un talento cristallino che ora

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Maria Giulia Confalonieri in trionfo nella corsa a punti : Super Italia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, in terra transalpina: arriva il terzo podio di questa prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Dopo due bronzi c’è però il trionfo: Maria Giulia Confalonieri domina la corsa a punti in maglia di campionessa d’Europa in carica della specialità. L’azzurra si gestisce al meglio, con una tattica unica che aveva saputo adottare anche ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anche gli uomini sul podio dell’inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019: in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, campioni d’Europa in carica. 3:53.153 il tempo nella finalina per il piazzamento per il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : terzo posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : strepitoso record italiano del quartetto maschile. Anche le donne si giocheranno il bronzo : Subito notizie eccezionali al debutto per quanto riguarda la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella Coppa del Mondo 2019. La prima tappa vede già esaltarsi i corridori del Bel Paese: nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines è ancora una volta l’inseguimento a squadre a dare gioie al tricolore, con il primo turno che si è svolto nel pomeriggio (prima sessione di finali nella serata). La squadra più esaltante questa volta però è ...

Ciclismo - la Bardiani chiude l’organico 2019 : tre nuovi ingaggi - se ne va Ciccone : Ci sono tre partenze e tre nuovi ingaggi a rinnovare l’organico della Bardiani CSF in vista della stagione 2019. La squadra più giovane e italiana del Ciclismo professionistico portera' al debutto tra i grandi altri tre promettenti talenti. L’ultimo ad essere annunciato è il trevigiano Alessandro Pessot, il diciassettesimo corridore della Bardiani CSF 2019. La squadra dovra' però rinunciare al suo uomo migliore, lo scalatore abruzzese Giulio ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : quartetto femminile secondo dopo le qualifiche : Scattata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista: in terra francese va in scena la prima tappa sul velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Prima giornata dedicata solo alle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, da domani si fa sul serio. Subito buone notizie in casa Italia: il trenino al femminile formato dalle giovanissime Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster timbra la seconda piazza e si candida ovviamente a ...

Ciclismo - anche Visconti e Cimolai tra gli italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2019. Giro d’Italia - Vuelta e Lombardia nel mirino : Archiviato un 2018 all’insegna della sfortuna, Vincenzo Nibali può finalmente guardare alla nuova stagione con rinnovata fiducia ed entusiasmo. L’esaltante prova al Giro di Lombardia, concluso al 2° posto alle spalle di Thibaut Pinot, ha dimostrato come il 33enne siciliano abbia ritrovato la condizione migliore e sia pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio alle vertebre rimediato al Tour de France per ...

Giro d’Italia 2019 : posto assicurato per l’Androni - che vince la Ciclismo Cup : Con il terzo posto di Davide Ballerini oggi al Gran Piemonte, l’Androni-Sidermec conquista ufficialmente la classifica a squadre delle Ciclismo Cup e avrà quindi il diritto di partecipare al Giro d’Italia 2019. Un grande risultato per la formazione di Gianni Savio, che per il secondo anno consecutivo si impone in questa speciale graduatoria, che tiene conti dei risultati delle diverse corse italiane della stagione. l’Androni ha vinto nettamente ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo chiude la stagione : doppia microfrattura all’acetabolo - nuova squadra nel 2019 : stagione ufficialmente conclusa per Giacomo Nizzolo che era finito a terra lo scorso 22 settembre durante il Tour de Eurométropole. Gli esami medici a cui si è sottoposto l’atleta della Trek-Segafredo (dal prossimo anno correrà per la Dimension Data) hanno infatti evidenziato una doppia microfrattura all’acetabolo destro, cioè la parte esterna dell’anca. Il lombardo è così costretto a scendere definitivamente dalla bicicletta e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...