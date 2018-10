Chiara nasce in trattoria | parto a sorpresa La mamma non sapeva di essere incinta di 8

Parto a sorpresa : Chiara nasce in trattoria. La mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi : La piccola Chiara è nata in trattoria. Non per la fretta di venire al mondo, come a volte accade, ma perché la mamma non pensava di essere incinta di otto mesi e mezzo. Un caso raro, ma non unico quello di Sara Pollesel, neo mamma di Chiara nata lo scorso sabato, e di ...