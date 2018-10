Chelsea-United | un collaboratore di Sarri provoca Mourinho | rissa sfiorata

ilgiornale

: ??#ChelseaUnited, scintille nel finale! Rissa sfiorata con #Mourinho protagonista ??VIDEO - DiMarzio : ??#ChelseaUnited, scintille nel finale! Rissa sfiorata con #Mourinho protagonista ??VIDEO - SkySport : ???? #PremierLeague 9^ giornata ?? #CHEMUN #ChelseaManchesterUnited 1-2 ? #Martial (73’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? #PremierLeague 9^ giornata ?? #CHEMUN #ChelseaManchesterUnited 1-0 ? #Rüdiger (21’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il Manchesterdi Joséè stato raggiunto sul 2-2 daldi, a Stamford Bridge, solo al 96' grazie al gol di Barkley. La rete di Rudiger aveva portato in vantaggio i Blues a inizio partita, mentre la doppietta di Martial aveva riportato davanti i Red Devils. Frutto delle troppe perdite di tempo, però, il direttore di gara ha concesso sei minuti di recupero e proprio sul gong ilè riuscito a pareggiare con il suo giovane centrocampista.Al gol di Barkley la panchina delsi è scatenata nelle esultanze ed è esplosa con diversi protagonisti che si sono riversati sul campo di gioco. Uno in particolare, nel tornare nella panchina dei Blues, hato lo Special One che si è alzato di scatto per andare ad affrontare il suotore. Dopo una serie di battibecchi durati oltre un paio di minuti, l'ex allenatore dell'Inter si è riseduto in panchina ...