Chelsea-United | ecco il motivo della rissa | il gesto del collaboratore di Sarri e la

calcioweb.eu

: ??#ChelseaUnited, scintille nel finale! Rissa sfiorata con #Mourinho protagonista ??VIDEO - DiMarzio : ??#ChelseaUnited, scintille nel finale! Rissa sfiorata con #Mourinho protagonista ??VIDEO - SkySport : ???? #PremierLeague 9^ giornata ?? #CHEMUN #ChelseaManchesterUnited 1-2 ? #Martial (73’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? #PremierLeague 9^ giornata ?? #CHEMUN #ChelseaManchesterUnited 1-0 ? #Rüdiger (21’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Tensione nella gara di Premier League trae Manchester, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con la rete siglata da Barkley nel finale, con clamorosa. Undi Maurizio, Marco Ianni, ha esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di Mourinho, l’ex Inter è scattato per reagire, necessario l’intervento dei membri dello staff per evitare la, lo Special One si è poi chiarito con Maurizioe prima di rientrare nello spogliatoio ha alzato tre dita in direzione dei tifosi delche lo insultavano, ricordando le tre Premier vinte sulla panchina dei Blues. “Qui non si tratta di festeggiare ma di maleducazione – ha commentato a riguardo Mourinho – Ma anch’io ho commesso degli errori e altri ne faro’ per cui quando e’ venuto da me dopo la partita ho accettato le sue scuse e ...