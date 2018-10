Chelsea Manchester United LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Diretta / Chelsea Manchester United streaming video e tv : Sarri vs Mourinho - quote - formazioni e orario : Diretta Chelsea Manchester United, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Stamford Bridge, valida per la nona giornata di Premier League(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:41:00 GMT)

Chelsea-Manchester United - Sarri difende Mourinho : “merita rispetto perché è tra i migliori al mondo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche “José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. “Stiamo parlando di un allenatore ...

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester United - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Giroud ancora titolare nei Blues; Sanchez in panchina nei Red Devils?La 9^giornata di Premier League si apre con il big match dello Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester United.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano a questa sfida dopo essere tornati alla vittoria in Premier League nell’ultimo match contro ...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Sarri : 'Chelsea candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool' : LONDRA - ' Quali sono le candidate per il titolo? Al momento dico City o Liverpool. Noi abbiamo bisogno di un altro step per essere allo stesso livello. Penso sia troppo presto in questa stagione, ...