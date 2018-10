Chelsea Manchester United | Ianni si scusa con Mourinho Sarri | ' Eravamo dalla parte del

Chelsea Manchester United - Mourinho e la rissa sfiorata : la ricostruzione : 2-2 di Barkley. Minuto numero sei di recupero che già aveva fatto infuriare lo Special One, vicinissimo alla prima vittoria allo Stamford Bridge da rivale sulla panchina dello United. La partita è ...

Highlights Premier League : Chelsea-Manchester U. 2-2 - 100' di spettacolo : Highlights Chelsea-Manchester UNITED 2-2- 100 minuti di spettacolo a Stamford Bridge. Questa la durata dell’attesissima gara tra Chelsea e Manchester United, sfida inedita per Maurizio Sarri sino a oggi e ritorno a Londra per lo Special One. Si conclude con un pirotecnico 2-2 finale, figlio del pari di Barkley al minuto 96, seguito da più […] L'articolo Highlights Premier League: Chelsea-Manchester U. 2-2, 100′ di spettacolo ...

Premier League - Chelsea-Manchester United 2-2. Mourinho - scintille nel finale : Gol e polemiche nel finale. Chelsea-Manchester United è un'altalena di emozioni. Nel primo tempo, meglio i Blues di Sarri che trovano il vantaggio con il colpo di testa di Rudiger su corner al 21'. ...

Premier League - Chelsea-Manchester United : le formazioni ufficiali : Poco piu di 15 minuti e sarà Chelsea-Manchester United: una sfida che non vale solamente 3 punti, vale la vetta per i blues di Sarri, il futuro per i red devils allenati da Mourinho. Di questa partita se n’è parlato tanto, la sosta delle Nazionali ha fatto aumentare il desiderio, ora però è arrivato il […] L'articolo Premier League, Chelsea-Manchester United: le formazioni ufficiali proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Chelsea-Manchester United - Sarri difende Mourinho : “merita rispetto perché è tra i migliori al mondo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche “José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. “Stiamo parlando di un allenatore ...