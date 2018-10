Che fine ha fatto Hasan Salihamidzic? Ha giocato in Italia con la Juventus

calcioweb.eu

: L’italiano medio pare che scenne da’a montagna de’r sapone! Crede a tutto: ti viene quasi voglia di accarezzarlo e… - rubio_chef : L’italiano medio pare che scenne da’a montagna de’r sapone! Crede a tutto: ti viene quasi voglia di accarezzarlo e… - berlusconi : Si sta portando l'#Italia in una direzione che farà il male di tutti, siamo già isolati in #Europa. Auspico la fine… - Daniele_Manca : sono sorpreso da quelli che dicono dopo moody’s, “poteva andare peggio....” ma siamo già nel peggio, cosa si aspett… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)è un centrocampista ambidestro. Nato come seconda punta, è stato utilizzato da Ottmar Hitzfeld come esterno destro in un 3-5-2, ma quando al Bayern Monaco è arrivato il suo maestro Felix Magath ha iniziato a giocare come esterno di fascia nel 4-4-2, convertendosi a centrocampista in modo definitivo. Inoltre è capace di ricoprire anche il ruolo di terzino in una difesa a quattro, sia a destra che a sinistra. Grazie a simili caratteristiche, allaveniva utilizzato come un vero e proprio jolly, sia di difesa che di centrocampo. Ha lavorato come opinionista sportivo per alcune reti televisive tedesche, in particolare RTL e ZDF, per cui ha commentato la UEFA Champions League ed il campionato mondiale di calcio 2014. Il 13 gennaio 2017 ritorna al Bayern Monaco come ambasciatore del club insieme a Giovane Élber e Bixente Lizarazu. Il 31 luglio diventa il ...