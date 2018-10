' Cento di questi puffi' | la mostra tributo al Wow Spazio Fumetto di Milano

“La battuta di Fabiola”. Cento di questi giorni - Simone Giannelli : L’Italia torna in campo dopo l’esordio vincente di domenica scorsa al Foro Italico. Ritrova il soffitto di un palazzetto, i riferimenti giusti che permettono di picchiare forte in battuta, ma anche un avversario più alto, più potente e più organizzato rispetto al Giappone. Ieri sera, al Nelson Mandela Forum, a sentirsi come a casa erano in tanti. A partire dal CT Anastasi, la nazionale belga è piena di volti noti ai tifosi italiani. I centrali ...