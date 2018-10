Caso Khashoggi | chiamato in causa re Salman

Il Caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Le novità nelle indagini sul Caso Khashoggi : La polizia ha perquisito per nove ore la residenza del console saudita a Istanbul e sta perlustrando una zona boschiva dove potrebbe essere stato seppellito il corpo di Khashoggi The post Le novità nelle indagini sul caso Khashoggi appeared first on Il Post.

Khashoggi : da Istanbul a Riad - tutte le tappe del Caso : Grandi nomi nel mondo degli affari si allontanano da Riad, con il rischio di compromettere i piani ambiziosi del principe ereditario. Il miliardario britannico Richard Branson congela diversi ...

Caso Khashoggi - 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...

Caso Khashoggi - media : "Legati al principe Salman quattro dei sospettati" : Secondo il New York Times, una delle persone identificate è un frequente accompagnatore di Mohammed bin Salman

Dopo Riad - Pompeo vola ad Ankara per lavorare sul Caso Khashoggi : Vedremo i risultati: si sono impegnati a mostrarla a tutto il mondo".Alla domanda dei giornalisti, che volavano con lui verso Ankara, se l'impegno di non esentare nessuno, fosse valido anche per una ...

Caso Khashoggi - giornalista fatto a pezzi quando era ancora vivo : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi sarebbe stato torturato e fatto a pezzi dentro il consolato saudita a Istanbul mentre era ancora in vita. A rivelare i presunti drammatici dettagli è il ...

Caso Khashoggi - Turchia : 5 sospettati : 3.03 Sono almeno 5 i sospettati dalle autorità turche per essere coinvolte nella scomparsa del dissidente saudita Jamal Khashoggi. Di questi 4 sono collegati al principe ereditario Mohammed bin Salman.Secondo il New York times, una delle persone identificate spesso accompagna il principe, visto che a Parigi e Madrid è stato fotografato con Mohammed durante le sue recenti visite negli usa. Altri 3 sospettati sarebbero invece collegati alla ...

Caso Khashoggi : sempre più defezioni per la Davos nel deserto : ... BlackRock e Blackstone , anche i numeri uno di quattro delle principali banche europee si sono ritirati dall'evento che nell'edizione 2017 aveva attratto personalità da tutto il mondo mentre Riad ...

La guerra in Yemen dopo il Caso Khashoggi : Con la scomparsa del giornalista saudita si torna a parlare di questa guerra dimenticata. Ma la comunità internazionale sembra lontana dal chiederne la fine. Leggi

Il Caso di Jamal Khashoggi - il giornalista saudita scomparso. L'accusa : 'È stato ucciso' - : Il giornalista, 60enne e auto-esiliato negli Usa per timore di essere arrestato in seguito ad alcune critiche rivolte al principe Mohammed bin Salman, è sparito il 2 ottobre dopo essere entrato nel ...

Caso Khashoggi - Cnn : morte in un “interrogatorio andato male”. Corpo del reporter sciolto nell’acido : Il giornalista dissidente sarebbe stato ucciso durante un interrogatorio nel consolato saudita di Ankara. Il suo Corpo potrebbe poi essere stato sciolto nell'acido.Continua a leggere