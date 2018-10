Caso condono | Salvini | «Stavolta voglio copia del decreto» Di Maio | «Ne avrà due | così

SALVINI “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI MAIO “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - Caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)