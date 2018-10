Carovana dei migranti | le storie degli honduregni in fuga | “Mio figlio è nato da uno

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è unache risalgono il Centroamerica indalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito dalle bande criminali che governano la sua città: dalla violenza èun, Aaron, che ha 3 anni. “Non l’ho portato con me, mia madre è rimasta a prendersi cura di lui”, racconta alla Bbc. “Soffre di epilessia dalla nascita, quando ha gli attacchi cade e si ferisce. Dovrà prendere delle medicine per tutta la vita, un trattamento che costa 200 dollari al mese. Io non ho questi soldi. Spero di arrivare negli Usa per ...