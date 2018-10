Camion precipita dopo lo schianto | muore autista della Bartolini

Sfiorata tragedia ad Ortona dei Marsi si sfrena Camion dei rifiuti urbani e precipita da un muro : L'Aquila - L'autocarro dei rifiuti urbani del comune di Ortona dei Marsi, per cause ancora in corso d'accertamento, si è sfrenato accidentalmente. Nella sua corsa il mezzo ha urtato quattro auto, ha poi abbattuto un parapetto stradale, per poi precipitare da un muro alto circa tre metri. Con un tempestivo intervento, i Vigili del fuoco di Avezzano, hanno recuperato il mezzo con un'autogru e messo in sicurezza ...