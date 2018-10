Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 | le date e il programma di tutte le gare

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario delle semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Sabato si giocheranno le due semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. I Block Devils saranno favoriti contro i dolomitici trascinati dal fenomeno Leon, i Canarini puntano sul rientro di Ivan Zaytsev da opposto per sfidare la ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un Calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : il Calendario e le date. Programma - orari e tv : Perugia-Trento e Modena-Civitanova : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Non c’è nemmeno il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali vinti dalla Polonia, i giocatori torneranno subito in campo con le casacche delle rispettive società. A partecipare all’evento saranno le ...

Calendario Coppa Davis 2019 : le date del turno di qualificazione e della fase finale. Programma - orari e squadre partecipanti : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

WFS - Agnelli : 'Sì a Serie A all'estero - terza coppa e Calendario internazionale unificato' : Al terzo World Football Summit organizzato per l'occasione a Madrid, di fronte a un bagno di folla è intervenuto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'European Club Association, che ha ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : La città turca di Samsun è pronta ad ospitare i più forti arcieri del pianeta da sabato 29 a domenica 30 settembre per le Finali di Coppa del Mondo 2018. Tramite le tappe disputate nel corso della stagione sono stati stabiliti gli arcieri che si giocheranno il successo finale in incontri ad eliminazione diretta che partiranno dai quarti di finale in ognuna delle quattro specialità. Per la nazionale italiana saranno presenti Mauro Nespoli ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Nel weekend il Basket italiano assegna il primo torneo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si assegna la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. La formula è sempre la stessa con due semifinali nella prima giornata e la finale il giorno successivo. Questo il Programma completo della Supercoppa Italiana ...

Rugby – Coppa Italia : ufficializzato il Calendario 2018/19 : ufficializzato il calendario 2018/19 di Coppa Italia di Rugby La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario della Coppa Italia 2018/19 al via nel weekend 13/14 Ottobre. Rispetto alla stagione passata, con sei squadre a contendersi la Coppa, saranno otto le compagini che proveranno ad aggiudicarsi il primo titolo stagionale che nel Febbraio 2018 si è aggiudicato il Lafert San Donà nella sua ultima denominazione come Trofeo ...

Calendario Coppa del Mondo snowboard 2018-2019 : le date e il programma. Tutte le gare della stagione : L’estate sta per terminare, l’autunno è alle porte, ma a breve inizierà già il programma per quanto riguarda gli sport invernali. Bisognerà cambiare ovviamente Emisfero: in quello Australe, precisamente in Oceania, scatta la Coppa del Mondo di snowboard. Prime prove per quanto riguarda il massimo circuito internazionale nel Big Air in terra neozelandese. Andiamo a scoprire tutto il programma e le date del Mondo della ...

Finali Coppa Davis 2019 : il Calendario completo. Data - programma - orari e tv : Le Finali della Coppa Davis 2019 si disputeranno dal 18 al 24 novembre: l’Insalatiera si assegnerà al termine di un’intensa settimana a Madrid (Spagna) o a Lille (Francia). La rivoluzione voluta dalla ITF, infatti, prevede che la consueta competizione tennistica per Nazione si disputi con una nuova formula che prevede la partecipazione di 18 formazioni, divise in sei gironi da tre squadre ciascuno. Le vincitrici dei sei ...

Calendario Coppa Davis 2019 : date e programma. Dal turno preliminare alle finali : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Calendario Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Siamo ormai a pochi giorni dai Mondiali estivi, ma è già tempo di pensare alla stagione invernale del biathlon: l’IBU ha stilato un Calendario che verrà approvato nel corso del Congresso in programma a Porec (Cro) dal 5 al 9 settembre. Sarebbero nove le tappe di Coppa del Mondo: si partirebbe da Pokljuka (Slo) e si concluderebbe a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali sarebbero in programma ad Oestersund (Swe) dal 7 al 17 marzo 2019. Di ...

Calendario Coppa del Mondo snowboard 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Ormai manca davvero poco: meno di un mese ci separa dal via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard si compone di 28 tappe, per un totale di 88 gare in programma (44 per genere), divise in 14 paralleli per l’alpino, 13 snowboardcross, e 5 half-pipe, 6 slopestyle e 6 big air per il park & pipe. Saranno quattro le tappe che si svolgeranno nel Bel Paese. Di seguito il ...

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Ormai manca poco: tre mesi ci separano dal via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, ...