Calciomercato | Juventus-Milan | ecco un altro scambio!

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : 'Bianconeri su Grimaldo'. E Chiellini apre al ritorno di Pogba : In Portogallo sono sicuri: "La Juventus ha già parlato con Grimaldo" . Il calciatore in questione è Alejandro Grimaldo Garcia, terzino sinistro classe '95 di nazionalità spagnola e dal 2016 al Benfica.

Il Calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Calciomercato Juventus - Andersen prende quota : Ma proprio la Juventus, secondo quanto riferisce 'Rai Sport', nell'ottica di un restyling piuttosto profondo che dovrebbe riguardare la retroguardia in estate, starebbe aumentando il proprio ...

Calciomercato Roma - Schick : 'Mi pesa il prezzo del cartellino. Juventus? Ecco come è andata' : Con la Roma ancora stenta a decollare, ma Patrick Schick ha tutta la fiducia del suo allenatore. Di Francesco lo sostiene, lui per ora risponde con i gol in nazionale, in attesa di scoppiare ...

Calciomercato - Patrik Schick spiega il no della Juventus - un colpo che sembrava già fatto : Patrik Schick sembrava essere già della Juventus, ma poi qualcosa andò storto ed il centravanti ceco finì alla Roma Patrik Schick ha parlato dell’estate 2017 caldissima vissuta tra Europei Under 21 e Calciomercato. Il calciatore ceco sembrava vicino alla Juventus, ma poi non se ne fece nulla e finì alla Roma come spiegato dallo stesso Schick ad hattrick.cz: “La dirigenza della Juventus non ha accettato i risultati del mio ...

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

Calciomercato Juventus - lascia Barzagli : ecco i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/7 Ivan Benedetto/LaPresse LaPresse ...

Tacconi a Calciomercato.it : “Perin non doveva scegliere la Juventus” : Scanzonato, diretto, a volte ispido, sicuramente mai banale parliamo dell’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, erede diretto di un monumento come Dino Zoff. Dieci anni a difesa della porta della Vecchia Signora, dal 1983 al 1992, in bacheca due scudetti, una coppa Italia e tutto quello che un calciatore degli anni 80 poteva vincere a livello […] L'articolo Tacconi a Calciomercato.it: “Perin non doveva scegliere la ...

Calciomercato - Lukaku e il futuro in Serie A : 'Perché no?'. Poi elogia la Juventus : " Perchè no, è una cosa che spero ", le parole rilasciate dal belga alla Gazzetta dello Sport . In quale squadra? Lukaku non si sbilancia, ma i suoi complimenti alla Juventus sembrano essere un ...

Calciomercato Juventus - De Ligt su futuro : Rispondendo alle domande dei giornalisti in zona mista, come riportato da 'sport.es', il difensore dell' Ajax , seguito anche dalla Juventus , ha provato a dribblare la domanda sulla sua preferenza ...

Sarri a 360° : “amerò per sempre Napoli” - il Calciomercato e la Juventus favorita in Champions : Maurizio Sarri ha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche di calciomercato che in estate hanno coinvolto il Chelsea “La Juventus è la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di ...

Calciomercato - la Juventus tenta di mettere i bastoni tra le ruote al Milan : il duello si accende : Juventus e Milan tornano a duellare sul mercato dopo aver lavorato assieme in estate ai casi Higuain e Bonucci, adesso sarà scontro Juventus e Milan potrebbero presto tornare a duellare per le zone alte della classifica della Serie A, mentre i rossoneri si danno da fare per tornare in vetta, il duello si concentra sul Calciomercato. I bianconeri sono infatti intenzionati a dare del filo da torcere al Milan in merito al centrocampista Aaron ...

Calciomercato : la Juventus Under 23 acquista Del Prete : La Juventus ha ufficializzato, tramite Twitter, l’ingaggio di Lorenzo Del Prete, difensore classe 1986. Il giocatore indossera’ la maglia numero 34 della squadra Under 23 che milita nel campionato di Serie C. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Calciomercato: la Juventus Under 23 acquista Del Prete sembra essere il primo su ...

