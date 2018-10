Calcio | Serie A 2018-2019 | Juventus-Genoa 1-1 | non basta Cristiano Ronaldo | Daniel Bessa

LIVE Juventus-Genoa - Serie A Calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : successi di Milan e Sassuolo - la Fiorentina ne fa 5 al Chievo : E’ andata in archivio la quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ed andiamo ad analizzare i risultati e la classifica. Continua a convincere il Sassuolo di Gianpietro Piovani che contro il Pink Bari si è imposto 4-0. Le realizzazioni sono state di Sandy Iannella al 6′ su rigore, di Tecla Pettenuzzo al 33′, di Giorgia Tudisco al 59′ e di Claudia Ferrato al 75′. Neroverdi che ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

FantaCalcio : i consigli per la nona giornata di Serie A : Sosta per le nazionali alle spalle, si riparte. Entro oggi alle 15 bisogna tornare a consegnare le formazioni al Fantacalcio, badate bene di ricordarlo. Noi proviamo a darvi qualche dritta... portieri ...

FantaCalcio - Serie A 9^ giornata : le probabili formazioni : La cosa più bella di ogni pausa del Campionato di Serie A è il giorno in cui i tifosi, e i fantallenatori, possono iniziare a studiare le formazioni per il weekend. E la 9° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 20 e lunedì 22, non sfugge alla regola. Ecco le ultime notizie […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 9^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 9^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Calendario Serie A Calcio oggi - gli orari di tutte le partite. Come vedere in tv gli anticipi su Sky e Dazn : oggi scatta la nona giornata della Serie A di calcio, che si completerà lunedì 22 ottobre. Questo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si gioca dopo la sosta per le Nazionali e non ha previsto anticipi al venerdì. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: oggi ci saranno tre match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ...

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : Domani sera lo stadio San Siro sarà il teatro del Derby tra Inter e Milan, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Alle 20.30 comincerà uno dei Derby della Madonnina più attesi delle ultime stagioni, infatti le due compagini si presentano alla sfida in un ottimo periodo di forma e con grande entusiasmo da parte di entrambe le tifoSerie. Non sarà uno spareggio scudetto, ma il 169° Derby di Milano in Serie A si ...