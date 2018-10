Udinese-Napoli 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : 1/19 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 20/10/2018 Udine (Italia) Sport ...

Pagelle/ Udinese Napoli : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 2018-19 - primo tempo - : Pagelle Udinese Napoli: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9giornata, i protagonisti, migliori e peggiori al Friuli.

Pagelle/ Udinese Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-19 - primo tempo) : Pagelle Udinese Napoli: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9^ giornata, i protagonisti, i migliori e i peggiori al Friuli.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Calcio Napoli - Milik cambia casa dopo la rapina : abiterà a Posillipo : Il calciatore è inoltre recentemente tornato a parlare di quell'episodio di cronaca su Prosto w Szczene, programma pubblicato sul canale Youtube del sito polacco Przeglad Sportowy, dove Milik è stato ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

Il Calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

Ancelotti : 'I demoni ci sono nel Calcio e nella vita - a Napoli no. Questa città è un paradiso'' : Nello sport spesso c'è la tendenza a non godersi il momento, invece bisogna festeggiare per godersi il momento. Il mestiere che facciamo oggi ci diverte, la gestione di un gruppo è allo stesso tempo ...

Ecco Panini FIFA 365 - la collezione sui top del Calcio : ci sono anche Juve - Inter e Napoli : È in arrivo a partire da domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa […] L'articolo Ecco Panini FIFA 365, la collezione sui top del calcio: ci sono anche Juve, ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato - Mertens spaventa in Napoli : è tentato dalla Cina : Come riporta l’edizione online di Sport Mediaset il popolare “Ciro” Dries Mertens ha deciso di spaventare i propri tifosi. Il motivo è presto detto, da protagonista assoluto con Sarri a seconda linea, pur sempre di prestigio, con Ancelotti. La stagione di Mertens fin qui ha toni decisamente meno entusiasmanti del recente passato e il calciatore […] L'articolo Calciomercato, Mertens spaventa in Napoli: è tentato dalla Cina ...

Calciomercato Napoli - Hamsik - parla il padre : «Difficile dire se resterà» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...

Calciomercato Napoli - le contropartite che possono sbloccare l’affare Piatek [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Calcio donne - candidata nella Lega messa fuori rosa dall'Afro Napoli : Titty Astarita, calciatrice della squadra femminile dell'Afro United, estromessa dopo annuncio della sua candidatura al consiglio comunale di Marano con una lista civica di centrodestra

Calciomercato - Balotelli sogna la Champions col Napoli : 'Magari certe emozioni' : Una dichiarazione d'amore in piena regola, Mario Balotelli strizza ancora una volta l'occhio al Napoli e lo fa attraverso i social. Un video pubblicato in una 'storia' Instagram riprende l'esterno del ...