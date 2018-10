Cagliari | Barella | “Non voglio tradire | ma sono ambizioso Sull’Inter…”

Cagliari - parla Barella : “l’addio al club? Non certo per soldi” : Nicolò Barella parla già da calciatore maturo, nonostante la sua giovanissima età, il calciatore del Cagliari mostra tutto il suo attaccamento al club Nicolò Barella è uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Il giovane centrocampista del Cagliari si sta mettendo in luce in questa annata, tanto da conquistare la Nazionale e da attirare su di sè gli occhi delle big di tutta Italia. Il calciatore del Cagliar, parlando a SportWeek, ...

Cagliari - cessione di Barella? Il presidente Giulini avverte i tifosi : Nicolò Barella è richiesto da diversi top club italiani ed esteri, il calciatore del Cagliari ha manifestato la volontà di giocare la Champions Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato del proprio gioiellino Nicolò Barella. In questa stagione il centrocampista sta confermando quanto di buono mostrato nelle passate annate, conquistando addirittura la Nazionale di Mancini. In chiave calciomercato, trattenerlo a Cagliari non ...

Cagliari - Barella : “al mercato non penso” : “Se sono arrivato in Nazionale è merito dei miei compagni, che mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Ci tengo a ringraziarli tutti, sia quelli del Cagliari che quelli della Nazionale. In azzurro giocare con campioni come Jorginho e Verratti è facile. Loro impostano, io cerco di aiutare gli attaccanti, inserendomi da dietro”. Così Nicolò Barella, 21 anni, centrocampista del Cagliari, racconta la propria esperienza in ...

Cagliari - Barella spegne le sirene di mercato : “non ci penso - se ne occupano società e procuratori” : Il centrocampista del Cagliari non ha parlato solo di mercato, ma si è soffermato anche sulla convocazione con la Nazionale maggiore “L’interesse delle grandi squadre mi rende orgoglioso, perché significa che sto lavorando bene ma ora non penso al mercato“. Lo dice il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella, in merito al suo futuro. “Per quello ci sono procuratori, dirigenti e società” aggiunge il 21enne ...

Cagliari - anche l'Arsenal su Barella : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , l'Arsenal si sta interessando a Nicolò Barella del Cagliari. Il talento sardo non ha mai fatto mistero del suo sogno di giocare in Premier League.

Cagliari - premio Ussi per Barella : Cagliari - Verrà celebrato nella sua Sardegna domani pomeriggio il nuovo punto fermo della Nazionale di Mancini, Nicolò Barella che riceverà uno dei Premi Ussi Sardegna 2018. A fare da cornice lo ...

Cagliari - Capello elogia Barella : “Mi ricorda Tardelli” : Cagliari– Da ormai una stagione a questa parte Niccolò Barella sta dimostrando sul campo, con la maglia dei sardi, tutto il suo valore. Nonostante la giovane età, la poca esperienza e una dimensione, a Cagliari, che non lo mette costantemente sotto i riflettori, il centrocampista si sta facendo notare. In Sardegna e, da ora, anche […] L'articolo Cagliari, Capello elogia Barella: “Mi ricorda Tardelli” proviene da Serie A News Calcio ...

Cagliari-Barella - impatto da leader in Nazionale : grinta e personalità : Un impatto devastante in maglia azzurra per Nicolò Barella. Il giovane centrocampista del Cagliari ha mostrato grande personalità, grinta e voglia di combattere su ogni pallone. Nonostante la giovane età e la seconda gara da titolare in maglia azzurra, Barella non sembrerebbe aver accusato il colpo emotivo: prestazione da autentico leader e valore aggiunto nel […] L'articolo Cagliari-Barella, impatto da leader in Nazionale: grinta e ...

Inter - obiettivo Barella : il Cagliari potrebbe chiedere 50 milioni di euro : Uno dei migliori talenti italiani in circolazione è sicuramente Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, classe 1997, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il giocatore è stato al centro di varie voci di mercato sia la scorsa estate che a gennaio 2018, ma il patron dei sardi, Giulini, non ha mai voluto saperne di sedersi al tavolo delle trattative, ritenendo il proprio gioiello incedibile. Le cose, però, potrebbero ...

Boom Barella : via dal Cagliari - tra Inter e Milan... : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Nicolò Barella è pronto a dire addio al Cagliari. Non a gennaio ma nella prossima estate quando sarà venduto, valutazione ben 45 milioni di euro: lo vuole l'Inter che ha ...

Cagliari - Barella e Cragno pronti all’esordio in Nazionale : Barella e Cragno sono pronti all’esordio con la maglia della Nazionale: domani a Genova contro l’Ucraina, soprattutto il centrocampista potrebbe scendere in campo almeno a partita in corso, se non da titolare considerando il duplice impegno settimanale. Nonostante abbia già qualche convocazione alle spalle – le prime le ha messe a referto con Ventura – il giovane Cagliaritano non ha ancora avuto modo di assaggiare ...

Cagliari-Milan 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Barella da Nazionale - Suso sveglia i suoi : 1/9 Spada/LaPresse ...

Diretta/ Cagliari-Milan (risultato live 1-0) streaming video e tv : palo clamoroso di Barella! : Diretta Cagliari Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 4^ giornata di Serie A (oggi 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:52:00 GMT)