ilmattino

: 'Buca' il casello per 167 volte: preso il furbetto del Telepass. Ecco come faceva - Il Messaggero - GiostraGiacomo : 'Buca' il casello per 167 volte: preso il furbetto del Telepass. Ecco come faceva - Il Messaggero - ScorpioAngel_ : RT @mattinodinapoli: «Buca» il #casello per 167 volte, ecco il trucco del furbetto del #telepass - mattinodinapoli : «Buca» il #casello per 167 volte, ecco il trucco del furbetto del #telepass -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Gli è andata bene per 167ma alla fine ildel, come lo avevano ribattezzato, è stato preso e condannato. Si tratta di un vercellese di 43 anni. Ilche usava per non ...