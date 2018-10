Brindisi | 2 migranti denunciano | Feriti con la mazza da baseball da una ronda di

Ronda razzista ferisce due migranti a Brindisi. 'Uccidilo - uccidilo' : BRINDISI - C'è una Ronda razzista in giro per Brindisi che venerdì sera ha fatto due feriti, mentre una terza aggressione sarebbe fallita per l'intervento di un passante. Notizie che non sono state ...

Brindisi - ronda razzista nella notte - 2 migranti feriti con la mazza da baseball : Le due vittime hanno denunciato l'accaduto che è stato subito rialnciato dal 'Forum provinciale per cambiare l’ordine delle cose': un terzo migrante sarebbe riuscito a scappare grazie all'intervento di un passante

Brindisi - associazione denuncia : "Ronda razzista - 2 migranti feriti con la mazza da baseball" : L'accusa del 'Forum provinciale per cambiare l’ordine delle cose': un terzo migrante sarebbe riuscito a scappare grazie all'intervento di un passante. L'aggressione nella notte

Ronda razzista ferisce due migranti a Brindisi. 'Uno è grave' : BRINDISI - C'è una Ronda razzista in giro per Brindisi che venerdì sera ha fatto due feriti, mentre una terza aggressione sarebbe fallita per l'intervento di un passante. Notizie che non sono state ...

Brindisi - incendiata l'auto del presidente Arci : offre servizi ai migranti : Attentato ai danni dell'avvocato Catamo, l'Arci Puglia ha espresso in una nota solidarietà all'uomo "impegnato quotidianamente in percorsi virtuosi di innovazione sociale, promozione della cultura e accoglienza

Brindisi - nell'antico monastero medievale forse verranno ospitati i migranti : è polemica : L'associazione culturale locale "Brindisi e le Antiche Strade", con sede nello stesso comune capoluogo e presieduta da Rosy Barretta, ha lanciato ieri l'allarme su alcune testate giornalistiche locali riguardo al probabile utilizzo come centro di accoglienza migranti dello storico edificio noto come caserma "Carafa - D'Andria". Si tratta di un antico monastero medievale benedettino, situato nel centro della città, che risale al secolo XI. In una ...

