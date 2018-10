Brexit | Londra scende in piazza per un secondo referendum

Brexit - marcia a Londra : nuovo referendum : 19.02 Grande partecipazione a Londra alla marcia indetta per chiedere un referendum sull'accordo con la Ue per Brexit. Secondo gli organizzatori, "People's Vote", ci sarebbero 500 mila persone, altre fonti dicono 250 mila. Scotland Yard si dice non in grado di "calcolare il numero di partecipanti". Il sindaco di Londra Khan spiega che all'epoca del referendum sulla Brexit non si parlò di un mancato accordo. "In tal caso,la cosa più ...

Londra marcia per voto su accordo Brexit : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Migliaia di persone sono attese oggi nel centro di Londra in una marcia per chiedere un referendum sull'eventuale accordo finale con l'Ue per la Brexit. I manifestanti ...

Brexit o non Brexit - Londra resta un magnete : Brexit o non Brexit e' sempre Londra, almeno per ora, la citta' piu' attraente del mondo. Se non altro a dar credito al Global Power City Index 2018, pubblicato dall'Institute for Urban Strategies ...

Nemmeno un miracolo del Venerdì Santo può liberare Londra dalla tagliola della Brexit : L'Ue ha dato la disponibilità ad un'intesa su una dichiarazione d'intenti politica, priva di valore legale, che spazi dalla politica estera comune a quella di difesa e alla cooperazione in tema di ...

Tusk - Brexit : servono proposte da Londra : 17.05 "I report ricevuti da Barnier non mi danno terreno per l'ottimismo prima di domani,l'unica fonte di fiducia è la buona volontà e la determinazione di entrambe le parti,ma per un avanzamento ci servono nuovi fatti":lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Tusk al termine del summit tripartito con le parti sociali. Tusk ha anche detto che chiederà alla premier May di presentare eventuali nuove proposte.

Brexit - rush finale - ma resta il "caso Irlanda"/ Ultime notizie - intesa complicata fra Londra e Bruxelles : Brexit, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:50:00 GMT)

Rush finale per la Brexit - ma Londra non transige sul 'caso Irlanda' : Trattative frenetiche in vista del vertice Ue a 27 sulla Brexit. Uno dei punti più critici è rappresentato dal problema di come poter mantenere aperto il confine tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, ...

Brexit - GIORNI CRUCIALI PER L'ACCORDO/ Ultime notizie Londra : nodo frontiere irlandesi tra questioni irrisolte : BREXIT, Politico.ue "c'è L'ACCORDO tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Brexit - meeting a Bruxelles : voci di accordo con Ue ma Londra smentisce : L’incontro di domenica tra Dominic Raab e Michel Barnier è durato un’ora. ...

Brexit - meeting a Bruxelles : voci di accordo con Ue ma Londra smentisce : Il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab ha incontrato domenica pomeriggio a Bruxelles, nella sede della Commissione europea, il capo negoziatore della Ue Michel Barnier, per oltre un'ora. ...

Brexit : raduno pro-Ue con cani a Londra : ANSA, - Londra, 7 OTT - Alcune centinaia di manifestanti filo-Ue, accompagnati dai rispettivi cani, sono scesi in strada oggi a Londra per uno dei raduni in programma questo mese fra le iniziative ...

