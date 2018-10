davidemaggio

: #BOOM Stash nuovo prof di canto di #Amici18 Leggi l'anteprima di - davidemaggio : #BOOM Stash nuovo prof di canto di #Amici18 Leggi l'anteprima di - sofiazanotti00 : RT @davidemaggio: #BOOM Stash nuovo prof di canto di #Amici18 Leggi l'anteprima di - serena_falcione : BOOM! Stash prof di canto ad Amici 18 -

(Di sabato 20 ottobre 2018)- The Kolors Vi abbiamo anticipato la nuova composizione e le new entry della squadra deidi18 ma mancava ancora un tassello: il nome di uno dei docenti diche saliranno in cattedra nel talent di Maria De Filippi. Vi comunichiamo anche quello in anteprima: aca Rudy Zerbi e Alex Britti siederà. Il frontman dei The Kolors, già concorrente di14, tornerà ora in nuove vesti nel programma di Canale 5. Inizierà la sua docenza martedì prossimo quando prenderanno il via i casting dei cantanti della diciottesima edizione dello show, trasmessi su Real Time a partire dal 29 ottobre. Chi è, nuovodiad18 AntonioFiordispino è nato a Caserta il 7 luglio 1989. Fin da ragazzino si appassiona alla musica, con il sogno di diventare un cantante, e per questo si trasferisce prima a Milano, dove studia Pittura all’Accademia di ...