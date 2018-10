Bonolis | «Salvini e Di Maio come Totò e Peppino» Minniti non corre per la segreteria

Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paolo Bonolis scherza con il senatore Pd, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda a Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera ...