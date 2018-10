Bonolis alla Leopolda con Renzi | ' Di Maio e Salvini | due comici come Totò e Peppino'

Paolo Bonolis alla Leopolda ironizza con Renzi sulla 'manina' : «Avevo preparato discorso - ma non lo trovo più» Video : Agenzia Vista, Firenze, 20 ottobre 2018 Paolo Bonolis è stato intervistato da Matteo Renzi sul palco della Leopolda. Arrivando in sala Bonolis ha ironizzato sulla 'manina' evocata da Luigi Di Maio ...

Renzi mattatore alla Leopolda : scherza con Bonolis e candida Rula Jebreal : E' arrivato anche l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti alla Leopolda di Firenze, l'edizione numero 9 della kermesse politica lanciata da Matteo Renzi. Molti sindaci del centrosinistra, com'è noto, hanno chiesto a Minniti di candidarsi per la segreteria del Pd. Lui non ha ancora sciolto la riserva ma potrebbe farlo molto presto. A chi gli chiedeva se è candidato alla segreteria ha risposto così: "Al momento no".Il grande mattatore della ...

Matteo Renzi - che brutta fine alla Leopolda : ora è lui a intervistare Paolo Bonolis - non viceversa : Con Bonolis parla di tv, censura, politica, leggerezza, Kubrik e delle passioni del conduttore. Oltre a Marzullo e Letterman, dei poveri, Matteo Renzi ricorda anche Fabio Fazio , soprattutto nelle ...

Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia : cosa è successo alla famiglia di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli torna nel salotto di Matrix e ammette: “Non è facile fare la moglie di Bonolis”. Ospite di Nicola Porro nella trasmissione di Canale 5 la donna parla di famiglia, lavoro, ma anche di haters. Da tempo infatti la donna è al centro di numerose polemiche per la sua ‘condotta’ sui social network, dove non ha paura di esibire le proprie fortune e i propri agi, anche a rischio di sollevare ogni volta un polverone. E a Porro ...

Luca Laurenti morto in incidente con paracadute/ Avanti un'altra.. bufala : la spalla di Paolo Bonolis sta bene : Luca Laurenti morto in incidente con paracadute: Avanti un'altra.. bufala. La spalla di Paolo Bonolis sta bene e presto tornerà in tv. Le ultime notizie sulla nuova fake news(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Tocca a Luca Larenti morto secondo il TG5 - solo una bufala sulla spalla di Paolo Bonolis : Continua la settimana caratterizzata da bufale per quanto riguarda i personaggi famosi, considerando che da alcune ore a questa parte si parla con insistenza di Luca Laurenti morto, con tanto di servizio che sarebbe arrivato direttamente dal TG5. Una bugia, come è stato riportato anche da bufale.net. Siamo al cospetto della medesima situazione che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa con Checco Zalone, quando in molti hanno ...

'Dov'è Paolo Bonolis?' - Sonia Bruganelli costretta a rispondere alla domanda insistente dei fan : FUNWEEK.IT - È allarme sui social dove negli ultimi giorni è partita la caccia a Paolo Bonolis: che fine ha fatto il conduttore Mediaset? I fan che seguono il mattatore si sono accorti...

Le Grand Tralala su Canale 5 / Cos'è? Bonolis - Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione : l'indiscrezione : Le Grand Tralala, il format francese arriva anche in Italia su Canale 5? Paolo Bonolis, Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione: l'indiscrEzione di TvBlog(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:43:00 GMT)

‘Scherzi a Parte’ torna in tv con Bonolis alla conduzione : tutti i dettagli della nuova edizione : torna ‘Scherzi a Parte’, di nuovo in tv il programma degli scherzi ai Vip: Paolo Bonolis condurrà la quattordicesima edizione Paolo Bonolis condurrà la quattordicesima edizione di ‘Scherzi a Parte‘. Il presentatore Mediaset, da giovedì 9 novembre, presenterà lo storico programma in cui protagonisti saranno gli scherzi ai Vip. Tra le vittime degli scherzi, architettati dalla produzione della trasmissione di Canale 5, ...

Scherzi a Parte torna in tv con Bonolis alla conduzione : tutti i dettagli della nuova edizione : torna ‘Scherzi a Parte’, di nuovo in tv il programma degli Scherzi ai Vip: Paolo Bonolis condurrà la quattordicesima edizione Paolo Bonolis condurrà la quattordicesima edizione di ‘Scherzi a Parte‘. Il presentatore Mediaset, da giovedì 9 novembre, presenterà lo storico programma in cui protagonisti saranno gli Scherzi ai Vip. Tra le vittime degli Scherzi, architettati dalla produzione della trasmissione di Canale 5, ...