Bologna | genitori contro l' ora di religioni a scuola | presentata la diffida

I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)