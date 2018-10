Manovra - Boccia : declassamento era nelle cose ora correggerla : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il Governo è puntare sulla crescita, correggendo la Manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Manovra - Boccia : ora sfida è correggerla puntando su crescita : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il Governo è puntare sulla crescita, correggendo la Manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : lettera dall'UE Boccia la manovra del Governo italiano (19 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: durissima lettera dell'Unione Europea al Governo italiano. Scontro nel Governo per l'ennesima... manina. La sorella di Cucchi attacca. (19 ottobre 2018).(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:20:00 GMT)

"Così Juncker disonora l'Europa Se Boccia la manovra si va avanti" : Intervista di Affaritaliani.it a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dopo l'ennessimo attacco del presidente della Commissione Ue Juncker al governo italiano sulla manovra economica Segui su affaritaliani.it

L'Ufficio parlamentare Bilancio Boccia - ancora - i numeri della manovra gialloverde : ...Pisauro ribadisce che la decisione è stata effettuata "sulla base esclusivamente delle variabili esogene e delle informazioni sulla struttura della manovra fornite dal Ministero dell'Economia e ...

L'Ufficio parlamentare Bilancio Boccia (ancora) i numeri della manovra gialloverde : L'Ufficio parlamentare di Bilancio boccia di nuovo la manovra del governo, o meglio, conferma la bocciatura con una nota che sottolinea che “all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019”, non c'è alcuna “informazione obsoleta”. A rinfocolare la polemica è

Elezioni Baviera - da Monaco a Berlino : il voto è una Bocciatura per tutta la Grosse Koalition. E ora Seehofer è in bilico : È una mattina amara, non solo per la Csu, ma per l’intera Grosse Koalition. I risultati delle Elezioni bavaresi sanciscono la fine della maggioranza assoluta dei cristianosociali nel loro Land: il 37,2% significa meno dieci punti rispetto a cinque anni fa. Una valanga di elettori persi che potrebbe trascinare con sé il leader del partito e ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Ma in Baviera hanno perso brutalmente due dei tre ...

Sondaggi politici elettorali : Lega e M5S in ribasso - pesa Bocciatura Def : Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def [VIDEO]. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a ...

"Mi hanno scartata perché nera". Ma pure lo chef stellato ora la Boccia : Non si placano le polemiche su Judith Romanello. I fatti, prima di tutto. Siamo ad inizio ottobre e la ragazza, con un video su Facebook, dice di esser stata scartata da un posto di lavoro come cameriera perché nera. Tutti i giornali riprendono la notizia, ma subito iniziano ad emergere alcuni dubbi, come sottolineato da ilGiornale.it. Judith infatti non fornisce né il nome dello chef né il suo numero. Come mai? Lo racconta lei stessa: "Il punto ...

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% Boccia il reddito di cittadinanza M5s : “incentiva a non lavorare” : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Sondaggi elettorali - gli italiani Bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Conte : 'Spread scenderà'. Di Maio : 'Fitch? Bene - ha promosso altri governi e ora Boccia noi' : 'Non consideriamo assolutamente questa possibilità perché conosciamo così Bene i fondamentali della nostra economia e sappiamo che gli operatori sono persone che investono conoscendo e quando conosceranno la nostra manovra siamo assolutamente fiduciosi che tutto lo spread potrà scendere e sarà tutto sotto ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre : bassi ascolti e Timperi ancora Bocciato : Gli ascolti de La Vita in Diretta continuano ad essere bassi mentre Tiberio Timperi è ancora bocciato dalla critica, quali saranno i temi di oggi pomeriggio?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

M5S Ragusa : maggioranza Boccia atto per fruibilita' turistica : Le proteste del M5S a Ragusa: la maggioranza consiliare boccia atto di indirizzo grillino per fruibilita’ turistica del patrimonio ecclesiastico.