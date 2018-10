Boccia | Confindustria | | ' Ora il governo corregga la manovra'

Def - Boccia (Confindustria) : “Moderatamente ottimisti - ma dobbiamo vedere gli effetti di questa manovra” : La nota di aggiornamento al Def, presentata ieri dal governo, soddisfa “parzialmente” Confindustria. Lo dice il presidente degli industriali Vincenzo Bocca, al suo arrivo alla 50esima Giornata del credito. “Vediamo una riduzione del rapporto deficit/Pil. Si inizia a parlare di crescita. Ora vedremo l’impatto su questa, nel quale il governo si gioca la sua credibilità. La politica si misura sui risultati e non sugli ...

CONFINDUSTRIA E POLITICA/ Gli avvertimenti di Boccia al Governo (che Calenda non ha capito) : CONFINDUSTRIA viene prima accusata di essere filo-leghista, poi contro il Governo. Forse la verità è un'altra, ma non è chiara a tutti, specie ai politici. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:54:00 GMT)SPY CONFINDUSTRIA/ La vera partita dietro le parole di Boccia sulla Lega, di G. SabellaDEFICIT AL 2,4%/ Mercati, Ue e tecnici: le risposte da attendere dopo la sfida giallo-verde, di S. Luciano

Confindustria - Boccia : "Sì a sforare deficit ma solo se c'è crescita" - : Pe il presidente degli industriali la manovra dovrà avere "due pilastri", "il contratto di governo", ma anche "la sostenibilità e la crescita". E sul reddito di cittadinanza dice: "Non può essere un ...

Governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Noi non abbiamo una posizione pro o contro il Governo, o contro o a favore di Lega o Movimento cinque stelle. Noi dobbiamo semplicemente verificare il loro operato. Anche se, per quello che stiamo vedendo, c'è poco da verificare. Finora è stata una politica sbagliata.

Governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi (2) : (AdnKronos) - Albanese è anche critico sulla manovra di bilancio: "Non crea crescita ma provoca solo sforamento del deficit e l'aumento dello spread e per i cittadini un mutuo più alto- dice - Ecco perché è da censurare". Per il Presidente degli industriali palermitani "il nodo fondamentale è uno: q

Confindustria - Boccia : 'Alla Lega nessun endorsement' - : Il leader degli industriali prova a placare le polemiche: "Confindustria non è leghista". E precisa: "La mia solo una provocazione alla Lega per dire: non fate i verdi in Veneto e i gialloverdi a Roma"...

Boccia - Confindustria - : 'Nessun endorsement alla Lega'. Poi chiede rispetto e coerenza : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia frena sul presunto endorsement alla Lega e nel contempo chiede a Conte rispetto per gli 'attori sociali' dopo l'attacco del ministro Luigi Di Maio al ...

Boccia - Confindustria - : siamo moderatamente preoccupati dalla manovra : Roma, 1 ott., askanews, - Sulla manovra Confindustria è 'moderatamente preoccupata', ma corretta perché 'non critichiamo prima di conoscere'. Lo ha sottolineato il presidente Vincenzo Boccia a Radio ...

Il botta e risposta al veleno tra Calenda e il presidente di Confindustria Boccia : botta e riposta tra il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e l'ex ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sulla Lega nell'esecutivo. Tutto parte dalle parole pronunciate ...