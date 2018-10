Bimbo di 4 anni trovato annegato in un canale | era scomparso nel pomeriggio

Bimbo di quattro anni scompare : ritrovato annegato : Il cadavere di un bambino di 4 anni è stato ritrovato stasera in un canale a Mestre. Il piccolo, che aveva problemi di salute, si era allontanato da solo nel pomeriggio da una comunita’ nel quale era ospitato con la madre. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento. L'articolo Bimbo di quattro anni scompare: ritrovato annegato sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo di 4 anni scompare improvvisamente : trovato annegato in un canale : Un bambino di quattro anni è stato ritrovato senza vita in un canale di Mestre (Venezia). Il piccolo, che aveva problemi di salute, era scomparso da alcune ore da una comunità in cui era ospitato con la madre. Gli inquirenti ipotizzano che il Bimbo sia morto per annegamento. Il piccolo, che pare avesse problemi di salute, si era allontanato da solo nel pomeriggio da una comunità nella quale era ospitato con la madre. Secondo le prime ipotesi ...

Mestre. Bimbo di quattro anni trovato morto in un canale di Rione Pertini : Mestre è sotto choc. Un bambino di quattro anni è stato trovato morto venerdì sera in un canale di Rione

Mestre. Bimbo di 4 anni trovato annegato in un canale : era scappato nel pomeriggio : Il piccolo, che pare avesse problemi di salute, era ospitato in una casa famiglia con sua madre. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento.Continua a leggere

“Ho sbagliato casa” - lascia il Bimbo di 2 anni davanti la porta di uno sconosciuto e va via : Il bimbo di due anni è stato abbandonato davanti l'uscio di una casa a Spring, in Texas. Nel filmato si vede una donna che suona il campanello di una casa e corre via prima che il proprietario apra la porta. La madre del piccolo ha poi spiegato di aver chiesto all'"amica" di lasciarlo a casa di suo padre perché impegnata. L'uomo però non vive lì.Continua a leggere

Alluvioni in Tunisia : 5 morti tra cui un Bimbo di 10 anni : Si è aggravato il bilancio delle Alluvioni che hanno la Tunisia negli ultimi due giorni: sono 5 i morti e 2 i dispersi, secondo quanto riferito da un portavoce del ministero dell’Interno ad AFP. Due persone hanno perso la vita nella regione del Kef, nel nordovest, un’altra a Grombalia nel nord, un bambino di 6 anni è annegato a Sidi Bouzid nel centro e un uomo di 40 anni è stato trascinato via da un fiume nella provincia di ...

Bimbo di 2 anni coinvolto in rocambolesco incidente : interviene l’esercito [FOTO] : Nel pomeriggio di ieri una pattuglia motorizzata dell’Esercito, impegnata nell’area portuale di Catania in attività di presidio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure“, ha tratto in salvo e fornito la prima assistenza ad un bambino di due anni coinvolto in un incidente automobilistico. I militari, in forza al 62° reggimento fanteria “Sicilia“, durante la normale attività di pattugliamento, notavano ...

Brasile - genitori e fratellino muoiono in incidente : Bimbo di 6 anni salvato dopo 2 giorni : Quella che sarebbe dovuta essere una gita fuori porta di un'allegra famigliola, si è trasformata invece in una vera e propria tragedia [VIDEO]. L'episodio si è consumato a San Paolo, una delle citta' più popolose del Brasile, dove la madre, il padre e un bambino di appena otto anni hanno perso la vita a to di un incidente stradale, morendo praticamente sul colpo. Nel dramma, soltanto un bambino di sei anni è riuscito a salvarsi dopo due giorni ...

'Sei nero - così diventi bianco'. Ragazzi spruzzano spray contro un Bimbo di 8 anni a Bari : Bari - Folle aggressione in un paese della provincia barese. Una mamma denuncia sull'edizione locale di Repubblica: 'Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco'. Queste le parole che un gruppo di ...

"Sei nero - così diventi bianco" - coetanei spruzzano spray contro Bimbo di 8 anni a Bari : "Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Queste le parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. E' accaduto in un paese in provincia di Bari. E' quanto riferisce la edizione barese di Repubblica che ha raccolto il racconto della mamma del bambino.Il piccolo è nato in Italia ed è figlio di madre italiana e ...