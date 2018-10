BepiColombo | gli obiettivi della missione

BepiColombo in volo verso Mercurio : Italia in prima linea per la missione che svelerà i segreti del pianeta degli estremi [FOTO - VIDEO e INFOGRAFICHE] : 1/7 ...

BepiColombo in volo verso Mercurio : Italia in prima linea per la missione che svelerà i segreti del pianeta degli estremi : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora Italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...