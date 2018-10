Bepi Colombo | il primo selfie dallo spazio

Sonda Bepi Colombo verso Mercurio manda primo selfie da spazio : primo selfie dallo spazio dalla missione Bepi Colombo. A meno di 24 ore dal lancio, il veicolo diretto su Mercurio nati dalla collaborazione tra le agenzie spaziali di Europa, Esa, e Giappone, Jaxa, ...

È partita l'avventura di Bepi Colombo verso Mercurio : Un lancio spettacolare per una missione ambiziosa e affascinante: il bagliore che ha accompagnato la partenza dell'Ariane 5 Eca che ha segnato l'inizio della missione Bepi Colombo diretta a Mercurio ha emozionato tutti nella base europea di Kourou (Guyana Francese) e mentre il razzo saliva gli italiani gridavano "Vai Bepi vai".Raggiungere il pianeta più piccolo e più interno del Sistema Solare è l'obiettivo della missione, ...

Alla scoperta dei misteri di Mercurio con BepiColombo : un lungo viaggio alla ricerca di risposte [VIDEO] : In questo numero di Space Euronews ci porta ad osservare da vicino uno dei pianeti più misteriosi del Sistema Solare: Mercurio. Un nuovo veicolo spaziale inizia oggi il suo viaggio per andare a studiare il pianeta più vicino al Sole. ?”Con BepiColombo finalmente avremo il quadro completo di Mercurio,” spiega Jörn Helbert del Centro Aerospaziale tedesco DLR. “Con Messenger abbiamo visto l’emisfero settentrionale, a tratti ...

Partito BepiColombo - svelerà i misteri di Mercurio : ecco perché è “una delle missioni interplanetarie più complesse” : La missione ESA-JAXA BepiColombo verso Mercurio è stata lanciata dalla base europea di lancio di Kourou su un vettore Ariane5 alle 03:45:28 (01:45:28 GMT) del 20 ottobre, per una emozionante missione per studiare i misteri del pianeta più interno del Sistema Solare. Segnali dalla navicella, ricevuto dal centro di controllo dell’ESA di Darmstadt, Germania, attraverso la stazione di tracciamento a terra di New Norcia, Australia, alle 04:21 ...

Spazio - BepiColombo : è italiana la strumentazione ottica di bordo : A seguito del lancio di BepiColombo, la sonda spaziale partita da Kourou, nella Guyana francese, per affrontare il suo viaggio verso Mercurio, è importante sottolineare il contributo scientifico dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn), che ha curato parte dell’avanzatissima strumentazione ottica di bordo che consentirà di vedere e mappare la superficie del pianeta: ELENA – ...

La missione Bepi Colombo è partita : raggiungerà Mercurio nel 2025 : La missione Bepi Colombo è partita, destinazione: Mercurio. Lanciata con un razzo Ariane 5 dalla base di Kourou, in Guyana Francese, la sonda ha il compito di scoprire quanti più dettagli possibile sul pianeta più vicino al Sole. Un pianeta ancora poco conosciuto e molto difficile da raggiungere per via della sua orbita intorno al Sole.Per l"Ariane 5 si è trattato di un lancio perfetto. Il razzo si è alzato in volo sulle foreste sudamericane per ...

BepiColombo nello spazio : un altro lancio di successo per Ariane 5 : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua settima missione del 2018 posizionando in orbita la navicella BepiColombo diretta verso Mercurio, il pianeta terrestre più piccolo e meno esplorato del sistema solare. La missione coinvolge congiuntamente l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Un altro lancio di successo per Ariane 5 che ha ...

Mercurio - partita la missione europea BepiColombo - con molta Italia - : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEFRANCOFORTE- Mercurio, 'il pianeta degli estremi' e il più misterioso del nostro sistema solare, avrà meno segreti e meno misteri grazie alla missione spaziale BepiColombo. E' ...