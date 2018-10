Bepi Colombo | hi-tech italiano per una missione estrema

Bepi Colombo - da Mercurio l'esame più severo per Einstein : La teoria della relativit generale di Einstein ha finora superato ogni esame, ma quello che affronter con la missione Bepi Colombo sar il pi difficile e preciso. La missione diretta a Mercurio e ...

BepiColombo in volo verso Mercurio : Italia in prima linea per la missione che svelerà i segreti del pianeta degli estremi : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora Italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...

BepiColombo : ecco come MORE aiuterà a determinare il campo gravitazionale di Mercurio : Tra pochi giorni la missione BepiColombo partirà per un lungo viaggio alla volta del Pianeta Mercurio. Un viaggio lungo 9 miliardi di chilometri porterà la missione BepiColombo a conoscere il più piccolo pianeta del Sistema Solare ed il più vicino alla nostra stella, Mercurio. Il 20 ottobre alle 3.45 ora italiana, dallo spazioporto di Kourou (Guyana Francese), un razzo Ariane 5 porterà nello Spazio due sonde destinate ad entrare nel ...

BepiColombo alla scoperta di Mercurio : il ruolo fondamentale di ISA : Bepi Colombo – esperimento ISA – è sviluppato da Thales Alenia Space in Italia per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana nello stabilimento Thales Alenia Space di Milano. Qual è lo scopo principale di questo strumento? Lo scopo primario di ISA è quello di misurare, con sensibilità elevatissima, le accelerazioni non gravitazionali che agiscono sul veicolo spaziale MPO (Mercury Planetary Orbiter), che sono una fonte significativa di errore nelle ...

BepiColombo : da Mercurio l’esame più severo per Einstein : La teoria della relatività generale di Einstein ha finora superato ogni esame, ma quello che affronterà con la missione Bepi Colombo sarà il più difficile. La missione diretta a Mercurio e organizzata dalle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Giappone (Jaxa) “va al di la’ delle straordinarie competenze tecnologiche che richiede e permettera’ di sottoporre la teoria della relatività generale a test molto sofisticati”, ha ...

Spazio - conto alla rovescia per Bepi Colombo : missione Mercurio : Prossima tappa Mercurio, il pianeta degli estremi. E’ tutto pronto alla base spaziale di Kourou nella Guiana francese per la missione BepiColombo che stanotte sarà lanciata alla volta di Mercurio. Il lancio è al momento confermato alle 3,45 ora italiana del 20 ottobre, a bordo del vettore Ariane V. Dopo la Nasa con le missioni Mariner 10 e Messenger, ora sono l’Europa con l’Esa ed il Giappone con la Jaxa a voler esplorare il ...

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco cosa c’è da sapere : (Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington) Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partenza di BepiColombo, la prima missione diretta su Mercurio dell’Agenzia spaziale europea e l’agenzia spaziale giapponese Jaxa. Il conto alla rovescia è già partito e se tutto andrà come previsto, il lancio avverrà dalla base europea di Kourou, in Guyana Francese, all’incirca alle ...

Destinazione Mercurio : la Sapienza in viaggio con la sonda BepiColombo : La missione BepiColombo è in partenza alla volta di Mercurio: il lancio verrà effettuato dal Centro spaziale di Kourou nella Guyana francese alle 3.45 ora italiana (nella notte tra il 19 e il 20) tramite un lanciatore Ariane 5, il più potente disponibile in Europa. È la prima missione europea al pianeta più interno del sistema solare e la terza in assoluto, dopo le missioni della NASA Mariner 10 del 1973 e MESSENGER del 2004. E’ classificata ...

