Benvenuto nel nuovo NAFTA | come il vecchio NAFTA?

lacittafutura

: RT @iltrumpo: Festeggia la #manovra tutta la notte e al risveglio trova scritto sullo specchio col rossetto: 'Benvenuto nel mondo del condo… - PiramideRossa : RT @iltrumpo: Festeggia la #manovra tutta la notte e al risveglio trova scritto sullo specchio col rossetto: 'Benvenuto nel mondo del condo… - iamgiocol : @LucaBizzarri @DAZN_IT @SkySport Benvenuto nel club! - Russia_Italia : Il Forum 'Russia-Italia' è lieto di accogliere una nuova utente nel suo gruppo ufficiale su Facebook. Tutta la com… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Cos'è un paese ad economia non di mercato? Secondo l'articolo 10: 'un paese non di mercato è un paese che … almeno un partito ha determinato essere un'economia non di mercato ai fini delle sue leggi ...