Bayern Monaco | Rummenigge critica la CR7 | “un trentatreenne non è un grande acquisto”

Bayern Monaco - Rummenigge snobba Cristiano Ronaldo : Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per ...

Bayern Monaco FURIOSO! Rummenigge tira in ballo Cristiano Ronaldo : Neuer ha fatto un errore ma non può essere distrutto: è stato un anno infortunato, per quattro volte è stato il miglior portiere del mondo. Non si può discutere il suo apporto. Il problema è che la ...

Il Bayern Monaco conferma Kovac : "Inorriditi dalle critiche" : Prima parla il tecnico, "Manca fortuna", poi la dirigenza: "Proteggiamo club, allenatore e giocatori"

Rummenigge contro tutti : 'Basta polemiche - il Bayern Monaco non le tollererà più' : ... il CEO Karl-Heinz Rummenigge attacca: 'Mi mancano le parole per commentare i commenti su Neuer : è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo, il suo apporto non può essere in discussione.

Un Allenatore al Giorno : Niko Kovac - attuale mister del Bayern Monaco : Niko Kovac il 21 gennaio 2013 viene nominato, insieme al fratello, alla guida della nazionale croata Under-21. Il 16 ottobre 2013 il commissario tecnico Igor Štimac rassegna le dimissioni dalla nazionale maggiore e la panchina viene affidata al giovane Kovac. Il 9 settembre 2015, dopo una sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni al campionato d’Europa 2016, viene esonerato. L’8 marzo 2016 subentra sulla panchina ...

Roma - l'ex presidente di Under avverte : 'Lo segue il Bayern Monaco' : Tra tutti i calciatori portati a Roma da Monchi nell'ultimo anno e mezzo, Cengiz Under è l'unico che ha fatto registrare un'impennata del cartellino: acquistato dall'Istanbul Basaksehir per appena 13,...

Bayern Monaco - Niko Kovac nel mirino : giocatori irritati per i suoi metodi di allenamento : Una vittoria che manca dal 22 settembre, i mugugni dei calciatori e un futuro tutt'altro che roseo. Non se la passa benissimo Niko Kovac , il suo Bayern Monaco non riesce a trovare il successo e l'...

Bayern Monaco - bufera su mister Kovac : i suoi metodi d’allenamento fanno infuriare i calciatori : Bayern Monaco, la panchina di Kovac traballa notevolmente dopo i recenti risultati e qualche mugugno che arriva da dentro lo spogliatoio Il Bayern Monaco non sta vivendo uno dei momenti più felici della propria storia, sembra proprio che l’impatto con il neo allenatore Kovac non sia stato eccellente. Al di là dei risultati assolutamente “recuperabili” ma non eccelsi di inizio stagione, è il metodo di allenamento di Kovac ...

Bayern Monaco - Kovac sotto tiro : "Allenamenti blandi e troppa... bici" : Stress, perfino durante la sosta. Per Niko Kovac non c'è pace. Anche perché col campionato fermo, giocoforza, aumentano i giorni senza vittoria per il Bayern Monaco. I bavaresi non conquistano i 3 ...

Bayern Monaco - Kovac a rischio esonero : ecco i possibili sostituti : L’inizio di stagione aveva portato a pensare all’ennesima stagione dominata dal Bayern Monaco, poi la flessione con un punto in tre partite e il sesto posto in Bundesliga a quattro lunghezze dal Borussia Dortmund primo. Il tempo di Niko Kovac sulla panchina dei bavaresi potrebbe essere giunto al termine: la sconfitta casalinga contro il Borussia Moenchengladbach (0-3), conseguente tra l’altro al pareggio in Baviera contro ...

Stiamo parlando di campioni del mondo nel 2014, di gente che ha guidato il calcio

Crisi Bayern Monaco - altro stop contro il Gladbach : 0-3 e quarta gara senza vittoria : Bayern, così non va. altro giro e altra sconfitta per Kovac, che adesso è in Crisi nera . L'ex allenatore dell'Eintracht - già criticato da James Rodriguez durante la settimana - incassa un'altra ...

Bundesliga : crisi nera Bayern Monaco - è 0-3 per il M'Gladbach. Traballa Kovac : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva, zero gol segnati e cinque subiti. Un punto nelle ultime tre, più il pareggio casalingo con l' Ajax in Champions . È crisi nera per il Bayern Monaco , colpito in ...