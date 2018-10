Battuta di caccia finisce in tragedia | è morto Marco Tosti Aveva solo 20 anni | “Inermi e

caffeinamagazine

: Rieti, un 20enne morto durante una battuta di caccia al cinghiale - fattoquotidiano : Rieti, un 20enne morto durante una battuta di caccia al cinghiale - Corriere : Ragazzo di 20 anni ucciso durante una battuta di caccia - SkyTG24 : #UltimOra #Rieti, giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale #Canale50 -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina,, espertotore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante unadial cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della, in una zona tra Santa Rufina e Cupaello.riportato una ferita al basso addome sinistro, trasferito in ambulanza al de Lellis dove è stato operato d’urgenza, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed un elicottero del 118, che però non è intervenuto, visto che il giovane è stato trasferito in ambulanza nel vicinissimo nosocomio reatino. ( dopo la ...