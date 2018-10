Barcellona | Sagrada Familia non è più abusiva Maxi condono da 36 milioni di euro | in

Barcellona - maxi-condono per la Sagrada Familia : 36 milioni per metterla in regola : Un maxi-condono per la Sagrada Familia, che è stata costruita finora senza permessi edilizi. La sindaca di Barcellona Ada Colau e l’ente responsabile della costruzione della basilica si sono accordati per il pagamento di 36 milioni all’amministrazione comunale come sanzione una tantum, con la regolarizzazione retroattiva del progetto. I costruttori non avevano mai ottenuto la licenza a partire dall’inizio dei lavori, cominciati ...

La Sagrada Familia pagherà 36 milioni di condono edilizio alla città di Barcellona : La Sagrada Familia di Barcellona – la più famosa basilica della città e uno dei monumenti più famosi della Spagna – pagherà 36 milioni al capoluogo della Catalogna come condono per non aver mai avuto gli appropriati permessi edilizi nel corso del lunghissimo iter costruttivo durato oltre 130 anni nei quali si sono succedute le più diverse fasi storiche compresa la guerra civile. L’accordo è stato ufficializzato giovedì dalla sindaca di ...