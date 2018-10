Barcellona | maxi-condono per la Sagrada Familia | 36 milioni per metterla in regola

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) Unper la, che è stata costruita finora senza permessi edilizi. La sindaca diAda Colau e l’ente responsabile della costruzione della basilica si sono accordati per il pagamento di 36all’amministrazione comunale come sanzione una tantum, con larizzazione retroattiva del progetto. I costruttori non avevano mai ottenuto la licenza a partire dall’inizio dei lavori, cominciati 133 anni fa e non ancora conclusi. La somma verrà dilazionata in 10 anni, e servirà a migliorare i servizi nell’area circostante alla basilica: 22saranno investiti nel trasporto pubblico, 3 nella riqualificazione degli spazi, 7 per la costruzione di un accesso diretto alla chiesa dalle stazioni delle linee 2 e 5 della metropolitana. Il fatturato dellanell’ultimo anno è stato di 80di euro, di cui 50 ...