Banca Popolare di Vicenza | Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il crac | 350

(Di sabato 20 ottobre 2018)come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili delda un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente delladi, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio aper un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistemario che è cresciuto su sistemi discutibili di finanziamento e autofinanziamento che alla fine sono esplosi, con danni enormi per decine di migliaia di famiglie, non solo venete. La decisione del giudice dell’udienza preliminare Roberto Venditti, dieci mesi dopo la prima udienza, ha accolto le richieste dei pubblici ministeriPipeschi e Luigi Salvadori, il cui lavoro ha sempre avuto come supervisore il procuratore Antonino Cappelleri. ...