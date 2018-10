Auschwitz | 3 minorenni fanno saluto romano | si scatena la polemica

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Foto shock postata su Instagram, nella quale si vedono tre giovani ragazze fare ildi fronte all"ingresso del campo di concentramento di, in Polonia.L"immagine, diffusa sul social network lo scorso martedì, ha subitoto unaenorme, tanto che in poco tempo è stata rimossa dalle stesse autrici. Troppo tardi, tuttavia. Oramai lo scatto si è diffuso in rete e le conseguenze per le adolescenti potrebbero essere decisamente molto gravi. Ad individuarle per primi sarebbero state le autorità del museo di-Birkenau, che hanno provveduto a contattare subito gli inquirenti.In queste ultime ore le forze dell"ordine polacche si stanno occupando di rintracciare le giovani, così da contattare ed informare le loro famiglie e la scuola. Stando a quanto riferito, infatti, le ragazzine si trovavano in gita e stavano visitando il campo di sterminio sotto la ...