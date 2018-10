Atletico Catania | quando i tifosi scendono in campo

lanotiziasportiva

(Di sabato 20 ottobre 2018) Nella cittadina etnea, i sostenitori sono stati ben più del “dodicesimo uomo in”: disputando un buon numero di partite, hanno evitato la radiazione della compagine. di Giuseppe Livraghi Ormai è luogo comune affermare che la tifoseria è il “dodicesimo uomo in” delle compagini calcistiche, in quanto il supporto dei propriè un importante aiuto per il morale e per l’autostima dei calciatori. Alcune compagini hanno costruito (e altre costruiranno) le proprie fortune nelle gare interne, ove il calore dei sostenitori mette in crisi gli avversari e le ali ai beniamini di casa. Valga ad esempio il quasi inespugnabile stadio degli argentini del Velez Sarsfield: benché ufficialmente denominato “José Amalfitani”, è universalmente ed informalmente noto quale “El fortin” (il fortino, dato quanto sia arduo uscirne con un risultato ...