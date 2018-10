Atalanta | Gasperini | Ripartiamo Provate nuove soluzioni | rientra Ilicic

Serie A Atalanta - Gasperini ritrova Berisha e Djimsiti : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Gasperini , in vista del prossimo impegno di campionato contro il Chievo, domenica alle 15 al Bentegodi. ...

Atalanta : Gasperini - non demoralizziamoci : ANSA, - ROMA, 7 OTT - Gian Piero Gasperini si rassegna alla nuova dimensione ridotta nelle ambizioni della 'sua' Atalanta. "La cosa migliore è continuare a lavorare senza demoralizzarsi. Se non altro ...

Atalanta - Gasperini : 'Subiamo sempre le palle inattive. E' il momento di ridimensionare gli obiettivi' : L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato a Sky Sport la sconfitta contro la Sampdoria: 'Il gol su palla inattiva ci è costato la sconfitta, è una cosa che si ripete continuamente , quindi è un problema. Magari non riusciamo a vincere per altre ...

Gian Piero Gasperini arringa i suoi uomini : “diamo una svolta alla stagione dell’Atalanta” : Gian Piero Gasperini sa bene che la gara di domani contro la Sampdoria può essere uno snodo importante per la sua Atalanta “Ripartiamo dal secondo tempo con il Milan e da partite come quella con la Fiorentina: guardiamo a una gara per volta e prendiamo forza dalle prestazioni. Se riusciamo a trovare continuità, arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: di fronte avremo un ...

Atalanta - Gasperini si sfoga : “Chiesa abituato a simulare - è diseducativo premiare questi gesti” : La sconfitta di ieri non è stata digerita dallo staff tecnico e dalla dirigenza (qui le parole dell’ad Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport) dell’Atalanta, così anche Gasperini si è soffermato sull’episodio che ha indirizzato la gara del “Franchi” verso la Fiorentina: “La partita è stata condizionata dall’episodio del rigore. La Fiorentina su quello ha costruito la vittoria e a noi rimangono ...

