Astronomia | al via la missione BepiColombo | l’Europa “alla guida dell’esplorazione

Astronomia : Chandra rivela i segreti della pulsar più giovane della Via Lattea : È situata a circa 19mila anni luce dalla Terra e gioca a nascondino nei resti di una supernova denominati Kes 75: si tratta di una pulsar, che detiene il record di più giovane della Via Lattea nella sua categoria e che non è sfuggita allo sguardo indagatore dell’osservatorio Chandra della Nasa. Tra il 2000 e il 2016 –riporta Global Science – Chandra ha tenuto d’occhio Kes 75 a più riprese e i risultati ottenuti da tale monitoraggio ...

Astronomia : illusione ottica nel cuore della Via Lattea : Via Lattea in vena di scherzi: la scorsa primavera aveva messo in subbuglio la comunità scientifica per la presenza di inaspettate ed elevate quantità di scandio, ittrio e vanadio nei pressi del suo buco nero. Un nuovo studio, frutto di una collaborazione tra l’Università di Lund (Svezia) e l’Università della California Los Angeles (Ucla), ha fornito una spiegazione per il fenomeno, sostenendo che si è trattato di un’illusione ottica. La ...

Scuola di Astronomia dell’Associazione Tuscolana : al via dal 16 ottobre la XV edizione : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso il Parco astronomico “Livio Gratton” ...

Al via Gusti.A.Mo18 - di scena enogAstronomia del modenese : Roma, 28 set., askanews, - E' l'ora di Gusti.A.Mo18, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio modenese organizzata per il terzo anno da Piacere Modena in ...

Astronomia : deserto di Atacama - precisione millimetrica per il “Leviatano” : Il deserto di Atacama in Cile copre oltre 100.000 chilometri quadrati di territorio arido. Tuttavia, per gli astronomi che lavorano al più grande progetto astronomico da terra esistente, ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), alcune delle misure più importanti si verificano nella scala di pochi millimetri. L’Operations Support Facility (OSF) di ALMA si trova a un’altitudine di 2.900 metri sul livello del mare ...

Astronomia : Nubi di Magellano - una compagna per le due galassie vicine alla Via Lattea? : Sono prossime alla nostra galassia e sono ritenute dagli astronomi una risorsa preziosa per studiare le interazioni tra galassie e la conseguente influenza sulla loro evoluzione chimica e sulla formazione stellare: si tratta delle due Nubi di Magellano, protagoniste di un recente studio condotto dai ricercatori dell’Icrar (International Centre for Radio Astronomy Research), istituzione di ricerca australiana fondata nel 2009. Gli scienziati ...

Astronomia : un turbolento incontro ravvicinato nella storia della Via Lattea : Come un sasso in uno stagno, un incontro ravvicinato tra la nostra galassia, la Via Lattea, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto delle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta – riporta Global Science – è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed ...

Astronomia : gruppi di stelle della Via Lattea si muovono in modo anomalo e asimmetrico : Ricercatori coordinati da Teresa Antoja, dell’università di Barcellona, grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno tracciato i movimenti di oltre 6 milioni di stelle nella Via Lattea, scoprendo che si muovono in modo disordinato, oscillando intorno al centro dalla galassia, a causa di uno scontro con un’altra galassia verificatosi circa 900 di milioni di anni fa. Nella ricerca pubblicata su Nature, ...

Scuola di Astronomia dell’ATA : al via la XV edizione all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso la sede dell’Agenzia Spaziale ...

Astronomia - missione Cassini : viaggio tra i laghi di Titano : Alcune immagini recentemente diffuse dalla Nasa ritraggono Titano, il più grande satellite naturale di Saturno, in maniera dettagliata. Le immagini, scattate da Cassini l’11 settembre 2017, a pochi giorni dal suo tuffo finale nell’atmosfera del pianeta, mostrano in particolare tre ampi laghi su Titano: Punga Mare – di 390 chilometri in tutto – Ligeia Mare – 500 chilometri – e il più grande Kraken Mare, con un’estensione ...

Astronomia : diversi miliardi di anni fa la Via Lattea è morta e poi è rinata : Abitiamo in una galassia che è nel pieno della sua seconda vita: diversi miliardi di anni fa la nostra Via Lattea è morta e poi è rinata, interrompendo e successivamente riprendendo la produzione di stelle. E sono proprio le stelle le principali testimoni di questo processo, dal momento che la storia di una galassia è inscritta nella composizione elementare dei suoi astri. Nel caso della nostra dimora galattica – riporta Global Science ...

Astronomia. l’arco luminoso della Via Lattea e l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile : In questa spettacolare immagine, scattata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek, vediamo l’arco luminoso della Via Lattea che si estende attraverso il cielo sopra l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile. A terra si trovano la cupola del telescopio ottico da 3,6 metri dell’ESO (sulla destra) e la parabola argentata del telescopio submillimetrico svedese-ESO (a sinistra). Anche se nel 2003 è stata ...

Astronomia : scoperte vicino alla Via Lattea alcune delle galassie più antiche : Esiste un gruppo di vecchie galassie che, come i saggi di un antico popolo, conoscono molti dei misteri tramandati da un millennio all’altro a partire dalla nascita del nostro Universo. La ragione è la loro età: nate poco dopo il Big Bang, queste galassie racchiudono ancora in sé i ‘semi’ del cosmo primordiale. Ora un gruppo di ricerca della Durham University e dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha scoperto che le flebili galassie ...

Astronomia : ferro e titanio - gli ingredienti attorno a un pianeta gioviano caldo : Esistono nell’universo mondi che assomigliano a Giove, ma che abitano fuori dal Sistema solare e al contrario del nostro gigante gassoso orbitano vicinissimi alla loro stella madre. Gli astronomi li hanno chiamati Hot Jupiter, ‘gioviani caldi’, pianeti mediamente otto volte più prossimi alla superficie del loro astro rispetto alla distanza Mercurio-Sole: caratteristica che spiega la loro elevatissima temperatura, da cui appunto l’aggettivo ...