Ascolti tv venerdì 19 ottobre 2018

Solo 2 fa flop di Ascolti ma rimane al venerdì : il ritorno di Bruno cambierà tutto? Anticipazioni 12 ottobre : Solo 2 fa flop di ascolti. La prima puntata della fiction di Canale 5 non è riuscita a vincere la serata ma nemmeno ad andare oltre all'11% lo stesso risultato di altri programmi e de Il Segreto, adesso in onda su Rete 4 per la sua versione prime time. Marco Bocci non è riuscito nel miracolo e nel permettere a Mediaset di tornare sulla cresta dell'onda con una fiction e in molti adesso temono per il destino di Solo 2. I vertici della rete non ...