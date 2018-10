Ascolti Tv di giovedì 18 ottobre | boom per Non dirlo al mio Capo 2 con Vanessa Incontrada

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%) - Big Show non va oltre il 6.1%. Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share (nel dettaglio primo episodio 20.6%, secondo episodio 24.5%). Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima ...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%). Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Big Show ha intrattenuto 1.254.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018 : Non dirlo al mio capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Big Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Money Monster – ...

Ascolti tv giovedì 18 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Money Monster - L'altra faccia del denaro ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Unknow - Senza identità ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Big Show con Andrea Pucci ha ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - la Uefa Nations League 7.5% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Ascolti tv giovedì 11 ottobre 2018 : Per un problema tecnico di Auditel, i dati d’ascolto saranno pubblicati dopo le 13.00. Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Era mio padre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Polonia - Portogallo, UEFA Nations League, ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Era mio Padre ha ...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018. Calano Non Dirlo al Mio Capo (19.5%) - Pechino Express (7.3%) - Big Show (5.8%). Renzi a L’Intervista 7.9% : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha ...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). ...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018. Calano Non Dirlo al Mio Capo (19.5%) - Pechino Express (7.3%) - Big Show (5.8%) : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha intrattenuto ...

Ascolti tv giovedì 4 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Suite Francese ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Kidnap in prima tv ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Big Show con Andrea Pucci ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 27 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo vince con il 21.1%. Pechino Express 8.3% - Canale 5 sprofonda al 7.4% : Non dirlo al Mio Capo 2 - Saul Nanni e Ludovica Coscione Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 4.484.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di 1.250.000 ...

Ascolti tv giovedì 27 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il diritto di uccidere ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film The finest hours - l'ultima tempesta in prima tv ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Big Show con Andrea ...