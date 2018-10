Ascolti tv 19 ottobre | Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2

Ascolti tv pomeriggio - 19 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultimo giorno della settimana e ultimo giorno di sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio per: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Chi ha vinto il 19 ottobre 2018 secondo i dati Auditel? Ecco cosa è successo su: Rai 1, Rai 2 e Canale 5 nelle rispettive trasmissioni di: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Corrado Tedeschi e Jonathan Kashanian a Vieni da me Caterina Balivo ha dato il via all’ultima puntata ...

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre : gli Ascolti volano e oggi tocca ad Antonella Mosetti : Pomeriggio 5 torna oggi per il gran finale dopo gli ottimi ascolti di ieri e un ospite d'eccezione, la bella Antonella Mosetti. Di cosa si parlerà nella puntata di oggi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%) - Big Show non va oltre il 6.1%. Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share (nel dettaglio primo episodio 20.6%, secondo episodio 24.5%). Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima ...

Ascolti tv pomeriggio - 18 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da Me, Detto Fatto e Uomini e Donne: Ecco chi vince la gara degli Ascolti tv del pomeriggio C’è grande attesa per gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, giovedì 18 ottobre 2018. In molti vogliono capire come stiano andando gli ultimi giorni della nuova settimana di sfida fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, su Canale 5, continua a vincere, secondo i dati Auditel, e a battere le ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 ottobre 2018. Vince Rocco Schiavone (13.9%). Benvenuti al Sud 13.1% - Lasciati Andare 8.4% : Lasciati Andare Su Rai1 Lasciati Andare ha conquistato 1.917.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.795.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 3.172.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.088.000 ...