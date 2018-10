Arrow 7×04 | attacco a Wild Dog e nuovo vigilante

ilnotiziangolo

(Di sabato 20 ottobre 2018)7×04 trama e promo – Il quarto episodio andrà in onda su The CW il 5 novembre 2018. “Level Two” ci anticipa già che Oliver farà una mossa importante per trovare Diaz. La trama di7×04 ci conferma intanto che la città potrà contare su una nuova e misteriosa Freccia Verde.7×04 trama e anticipazioni Oliver non ha ancora mollato la spugna. Anche se la sua permanenza in carcere lo ha tolto dalle strade, il suo obbiettivo principale rimane catturare Diaz. Con le sue sole forze, troverà un modo drastico per riuscire a localizzare il nemico. Le stesse mosse che del resto sta compiendo Felicity, che lontana dal marito farà di tutto per accorciare le distanze con Diaz. La città nel frattempo è ancora in ginocchio per via dei numerosi criminali che si aggirano nei quartieri. Questa volta sarà la famiglia di Rene e la sua comunità ad essere ...