Arriva in Italia adalimumab farmaco biosimilare di Biogen

Accadde oggi : Guerre Stellari Arriva per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane : Negli Stati Uniti era il 25 maggio 1977, quando Star Wars uscì nelle sale cinematografiche dove arrivò a incassare 461 milioni di dollari. In Italia la pellicola arrivò il 20 ottobre dello stesso anni quando il film uscì, inizialmente solo in alcune città, nei nostri cinema con il titolo di Guerre Stellari . Il successo fu immediato: restò in testa ai botteghini per quasi un anno. La saga cinematografica creata da George Lucas è tutt’ora ...

Osservatorio Branded Entertainment : Arrivano Intesa Sanpaolo e Radio Italia : Radio Italia è stata la prima Radio commerciale a sostenere il binomio musica e sport e a legarsi a doppio filo all'eccellenza sportiva Italiana e internazionale. E' Radio ufficiale della FIGC, stata ...

Credito al consumo - la rivoluzione è servita : Arrivano in Italia i prestiti personali a interesse negativo : INIZIA LA rivoluzione 'Da diversi anni, soprattutto nel mondo della grande distribuzione, i consumatori sono abituati alla possibilità di ottenere finanziamenti a tasso 0' , spiega Andrea Bordigone, ...

Salute - Arriva anche in Italia la tassa sullo zucchero? Gli esperti : “Gioverà alla salute dei cittadini e porterà nelle casse dello Stato 470 milioni di euro” : Nei giorni scorsi “Il Fatto Alimentare” ha avviato una raccolta firme tra medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per chiedere al Ministro della salute Giulia Grillo di introdurre la Sugar Tax, ovvero una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, alla quale il Movimento 5 Stelle si era già detto interessato da mesi. Il provvedimento, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ha come obiettivo quello di ...

Meteo - alta pressione sull'Italia : fino a 28 gradi. Ma da lunedì Arriva il freddo : Aumenta la pressione sull'Italia, nonostante piogge e temporali su Sicilia ionica e Sardegna orientle e meridionale: secondo quanto afferma il team del sito www.iLMeteo.it, da venerdì, 19 ottobre, il ...

Arriva finalmente l’italiano sulla versione stabile di Telegram X insieme a tanto altro : La notizia "bomba" è che, finalmente, viene trasferito il supporto alla lingua italiana dal canale beta di Telegram X a quello stabile L'articolo Arriva finalmente l’italiano sulla versione stabile di Telegram X insieme a tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Riprende la corsa il Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia : Arrivano AR Emoji e Super Slow Motion : Le cose sembrano sorridere al Samsung Galaxy S8 Plus, i cui esemplari griffati dal marchio 3 Italia accolgono l'aggiornamento con la patch di settembre, siglato dalla versione G955FXXU4CRI5. Il pacchetto merita una menzione speciale in quanto abilita i modelli sopra citati alla ricezione di due funzionalità molto attese, le AR Emoji ed il Super Slow Motion, di cui vi abbiamo anche molto parlato nel corso delle ultime settimane. In effetti, ...

I tv 8K Samsung Arrivano in Italia - ecco cosa ci puoi vedere : (Foto: Samsung) Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Berlino nel corso di Ifa 2018, è arrivato finalmente il momento per Samsung di lanciare sul mercato Italiano i suoi strabilianti tv 8K modello Q900R. I televisori sono i primi del gruppo (e in generale tra i primi a proporsi al grande pubblico) in grado di vantare una risoluzione così elevata. Fortunatamente, insieme ai dispositivi la casa coreana fornirà anche una serie di contenuti in ...

Sta per Arrivare la lettera dell'Ue che avvia il procedimento contro l'Italia. Che succede ora : La lettera è già pronta e sta per partire. Quando arriverà il governo italiano sarà pregato di aiutare Bruxelles a capire un paio di punti della manovra. Ma non ci si illuda: di solito un tono così felpato è il preludio si una ruvida procedura d’infrazione, e per l’Italia inizierà il secondo tempo della partita contro l’Ue e le sue regole di bilancio. Dopo il varo del documento ...

Zucchero - in Italia chiudono i produttori ma 4 pacchi su 5 Arrivano dall’estero “Colpa del surplus di Francia e Germania” : Sedici zuccherifici chiusi su 19 negli ultimi anni, un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 300mila tonnellate e oltre 4 pacchi su 5 che arrivano dall’estero. Sono questi i numeri della crisi dello Zucchero che da anni sta piegando l’intero settore. Una situazione che ha spinto l’Italia a chiedere, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca, l’attivazione di misure ...

L’ex uragano Leslie Arriva in Italia : piogge e maltempo. Regioni interessate e previsioni : L’ex uragano Leslie arriva in Italia? È questo l’allarme lanciato, nelle ultime ore, dagli esperti di meteo che prevedono forti rovesci in gran parte della Penisola nei prossimi giorni. Leslie ha colpito nelle ultime ore alcune Regioni del Portogallo e della Francia creando gravissimi disagi. I rimasugli hanno fatto irruzione dalla tarda serata di sabato verso il Portogallo, per poi proseguire la propria rotta verso est. Le temute ...

SCHIO Arriva Digital Meet - il più grande festival italiano sull'alfabetizzazione digitale : Un Digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia, un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia è un ...

WARRIORS OROCHI 4 Arriva il 19 OTTOBRE IN ITALIA : KOEI TECMO Europe è felice di annunciare che WARRIORS OROCHI 4 sarà disponibile il 19 OTTOBRE per PlayStation 4, Nintendo Switch , Xbox One e Steam. WARRIORS OROCHI 4: Disponibile dal 19 OTTOBRE Ambientato in un mondo sull’orlo del caos, i giocatori possono vestire i panni di 170 personaggi e aiutarli a scoprire il mistero dietro il male che minaccia la loro terra. Gli eroi riassemblati degli universi DYNASTY e SAMURAI ...

Dopo il Black Friday - Arriva in Italia il Cyber Monday (26 novembre 2018). Acquisti online scontati : come funziona : Il Cyber Monday, che può essere tradotto in Italiano come il “Lunedì Cibernetico” o il Lunedì Virtuale” è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di ...