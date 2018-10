È argento per le ragazze del Volley italiano

Jimmy Bennett probabile ospite a Non È l'Arena : esclusiva mondiale sul caso Asia Argento : Una notizia davvero inaspettata è stata diffusa da poche ore sul web. Da settimane non si fa altro che parlare del caso riguardante Asia Argento e il presunto abuso ai danni di Jimmy Bennett. A far esplodere il caso è stato il New York Times che ha pubblicato dei documenti legali che provavano la richiesta di risarcimento di Bennett ai danni di Asia Argento. L’ex giurata di X Factor [VIDEO] però ha più volte dichiarato di aver dato il ...