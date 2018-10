Appuntamenti radio e tv – Il programma di sabato 20 ottobre

calcioweb.eu

: RT @Capodimonte_mus: #online la seconda puntata di #RadioCapodimonte con le interviste al direttore Bellenger e ai curatori l’immancabile a… - TerraDiPalma : RT @Capodimonte_mus: #online la seconda puntata di #RadioCapodimonte con le interviste al direttore Bellenger e ai curatori l’immancabile a… - CarmelaFedele6 : RT @Capodimonte_mus: #online la seconda puntata di #RadioCapodimonte con le interviste al direttore Bellenger e ai curatori l’immancabile a… - FBonazzoli : RT @Capodimonte_mus: #online la seconda puntata di #RadioCapodimonte con le interviste al direttore Bellenger e ai curatori l’immancabile a… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)e tv – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, tornano i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia, si gioca in Serie A, Serie B. Partita interessanti anche all’estero, in particolar modo Premier League, Bundesliga e Liga. Ecco ilcompleto.e tv Serie A Roma-Spal sky Juventus-Genoa sky Udinese-Napoli dazn Serie B Ascoli- Carpi dazn Cittadella- Brescia dazn Cosenza- Foggia danz Crotone- Padova danzGR2 SPORT2 ORE 7.40 – 13.40 GR1 SPORT1 ORE 8.20 -19-20 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloe tv – Ildi20CalcioWeb.