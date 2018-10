Apple | la più grande collezione di prodotti rari rischia di essere distrutta

Apple - al via i preordini dell'iPhone XR : il più colorato della Mela : Il terzo degli smartphone della Mela arriva in sei colori, a partire 889 euro. Scocca in vetro e alluminio, display da 6.1'' Lcd Liquid Retina e batteria che dura di più

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...

Stupefacente A12 Bionic - è più potente persino di quel che Apple pensa - o dice - - : Nuovi test confermano la potenza del SoC A12 integrato nei nuovi iPhone. Più veloce nelle prestazioni grafiche, nei performance core persino di quel che dice Apple. Che cosa significa per il mondo dei Mac? Forse neppure Apple sa quanto è potente il suo processore A12 Bionic . O forse ne nasconde le reali potenzialità. Queste sono le conclusioni cui si può giungere scorrendo la meticolosa ...

Una Mela inossidabile : Apple continua a essere il brand che rende di più al mondo : (Foto: Apple) Apple è, per il sesto anno consecutivo, il brand globale in grado di generare maggiore valore economico. Che si attesta a 214,480 miliardi di dollari, per una crescita del +16%. Al secondo posto c’è Google, con un valore del brand pari a 155,506 miliardi di dollari (+10%). Mentre il terzo posto se lo conquista Amazon con un valore di 100,764 miliardi raggiunto in virtù di una crescita del +56%. A raccontarlo è Interbrand – ...

I migliori dieci libri - più uno - su Apple e Steve Jobs - : Ne è nato un volume completo nel quale si ripercorre la vita di Jobs, la sua mania per la perfezione, il carisma feroce che ha rivoluzionato settori dell'economia e del business, del mondo dei ...

Secondo Geekbench Apple A12 è il chipset più performante tra le new entry : Secondo Geekbench Apple A12 Bionic è il più performante tra i chipset di nuova generazione, con Kirin 980 e Snapdragon 855 a seguire. Sconosciute le performance di Exynos 9820. L'articolo Secondo Geekbench Apple A12 è il chipset più performante tra le new entry proviene da TuttoAndroid.

Aiuti di Stato - Apple ha versato più di 14 miliardi all'Irlanda : MILANO - Apple ha versato il dovuto al Fisco irlandese per quanto concerne le tasse arretrate: il governo di Dublino ha annunciato di aver incassato 14,3 miliardi di euro dal colosso di Cupertino. ...

Apple - è iOS 12 la vera rivoluzione : la nuova versione del sistema operativo resuscita anche iPhone e iPad più datati : Oggi è il giorno di iOS 12. La nuova versione del sistema operativo Apple, pensato per iPhone e iPad, sarà rilasciata a partire dalle 19:00 ora italiana. A giovarne saranno soprattutto i modelli più datati che, grazie al lavoro di ottimizzazione delle risorse, torneranno a essere fluidi e scattanti come appena acquistati.-- iOS 12 potrà essere installato sotto forma di aggiornamento gratuito direttamente da iPhone e iPad. Come sempre in questi ...

Prezzi iPhone 2018 : Apple sempre più cara - una strategia che paga - : Un mondo in cui si comprano apparecchi che costano più di un pc, più di uno scooter, più di moltissime altre cose. E che probabilmente hanno una media di vita di 18-24 mesi , tranne nei casi di ...

L'Apple Watch 4 sempre più un problema per l'industria degli orologi svizzera - : ...l'industria degli orologi svizzeri e la società di ricerca CCS Insight stima che entro fine anno le vendite saranno pari a quelle che l'industria del settore elvetico vende in tutto il mondo, che ha ...

Android Auto è disponibile in più di 500 modelli - ma Apple CarPlay cresce più rapidamente : Lo scorso ottobre erano più di 400 i modelli su cui era possibile trovare Android Auto, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta L'articolo Android Auto è disponibile in più di 500 modelli, ma Apple CarPlay cresce più rapidamente proviene da TuttoAndroid.

Apple : arriva l'iPhone XS da 6 - 5 pollici - il più grande di sempre - E il nuovo Watch è 'salutista' : Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha ...

Presentato il più avanzato iPhone mai creato e il nuovo Apple Watch : "È il più avanzato iPhone che abbiamo mai creato'' ha dichiarato Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, durante la consueta presentazione settembrina dei nuovi modelli Apple. Questo dopo aver affermato “Oggi porteremo l'iPhone X su un nuovo livello”. Le sue prime parole non erano state però per il nuovo smartphone, ma dedicate al consumatore che “è al centro del mondo Apple” e alle cifre: “Sono più di 2 miliardi gli iOS device ...

Apple lancia iPhone Xs e la versione Max : sempre più grandi - gli smartphone sono la nuova Tv : E ora anche con lo sport in diretta, grazie allo sbarco nel mondo del calcio , e non solo, di realtà quali Dazn o Now Tv di Sky. Nel 2017 il 57% degli americani ha usato ogni mese una di queste app, ...