AnTuTu settembre 2018 | Asus RoG è lo smartphone Android più potente

http://feedproxy.goo

: New post: AnTuTu: gli Android più potenti di settembre 2018 - Modacellulare : New post: AnTuTu: gli Android più potenti di settembre 2018 - AppleNews_it : RT @giannifioreGF: #AnTuTu: qual è lo smartphone #Apple più potente?: Dopo aver visto la classifica degli… - giannifioreGF : #AnTuTu: qual è lo smartphone #Apple più potente?: Dopo aver visto la classifica degli… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Anche per il mese diil noto benchmarkha stilato la classifica deglipiù potenti, al primo postoRoG Phone, lodedicato al gaming (con tanto di relativi accessori) come indica l’acronimo che distingue ogni dispositivo della serie Republic of Gamers (RoG). I più potentisecondo: il podio Come ogni mese, sul sito del più noto dei banchmark ha pubblicato la classifica aggiornata che stila glipiù potenti presenti sul mercato. I risultati, una media di almeno 1000 misurazioni su ciascun modello testato, sono espressi con un numero, più è alto più lo. Ma la potenza è la sola cosa che il benchmark può misurare, l’esperienza utente è ben altra cosa. Glipresenti nelle prime dieci posizioni in classifica sono tutti dotati dello stesso processore, lo Snapdragon 845, e le ...